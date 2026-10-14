Công an xã vá đường để nhân dân đi lại an toàn

Nhiều đoạn đường trên địa bàn xã Tân Lợi bị hư hỏng tạo thành “ổ gà”, “ổ voi”, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường. Công an xã đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa san lấp, dặm vá các điểm sụt lún, hư hỏng mặt đường vì an toàn tính mạng của bà con nhân dân.

Những đoạn đường hư hỏng dễ dẫn đến tai nạn giao thông cho người đi đường.

Ngày 14/10, Công an xã Tân Lợi cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng thời tiết mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn xã xuất hiện hàng loạt “ổ gà”, “ổ voi”, ngập nước. Đây là nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường, nhất là người đi xe máy, các em học sinh và người dân lưu thông trong đêm tối.

Công an xã Tân Lợi cùng người dân vá ổ gà, sửa chữa đoạn đường xấu.

Thấu hiểu nỗi vất vả đó, thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, Công an xã Tân Lợi đã chủ động kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ 15m3 nhựa đường.

Những chỗ "ổ gà", "ổ voi" được vá lại.

Công an xã đã phối hợp cùng Ban điều hành ấp Tân Hưng ra quân thi công, dặm vá, san lấp các vị trí sụt lún trên chiều dài khoảng 500m tuyến đường liên xã. Hoạt động thiết thực này nhanh chóng trả lại mặt đường bằng phẳng, thông thoáng, khắc phục kịp thời mối hiểm họa tai nạn giao thông trong mùa mưa.

Sau khi vá những chỗ hư hỏng đã đem lại mặt đường bằng phẳng thuận tiện cho người dân đi lại an toàn.

Việc làm của Công an xã đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an cơ sở gần dân, sát dân, luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng.