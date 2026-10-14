Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm điều gì khi muốn đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam?

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ

Đưa quan hệ kinh tế đi vào chiều sâu

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ đồng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2026.

Với chủ đề “Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ Đối tác Kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu”, Hội nghị tập trung thảo luận 3 định hướng chính: kinh tế số và làn sóng đổi mới; thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế; cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong sản xuất, đầu tư và tăng trưởng.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cùng nhiều lãnh đạo cấp cao. Từ phía Hoa Kỳ, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Michael G. DeSombre và Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ kiêm Giám đốc Cơ quan Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ David L. Fogel tham dự trực tuyến, gửi các thông điệp tích cực tới cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực nêu khái quát năm kết quả nổi bật khi nhìn lại hơn 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao và hơn 3 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Theo đó, các hoạt động trao đổi cấp cao và cơ chế đối thoại tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và xử lý những khác biệt.

Hai bên tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ hợp tác kinh tế, trong đó đang tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, hướng tới một khuôn khổ hợp tác ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao, tạo điều kiện cho thương mại và đầu tư dài hạn.

Quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng từ thương mại, đầu tư sang liên kết sản xuất, kết nối doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị tại chỗ và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của nhau.

Hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, năng lượng sạch và đào tạo nhân lực chất lượng cao mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của mỗi nước.

Bên cạnh đó, hợp tác song phương ngày càng gắn với các vấn đề khu vực và toàn cầu, từ nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng đến hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Hội nghị

Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho biết 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong giai đoạn tới, gồm: (i) Công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; (ii) Năng lượng sạch và chuyển đổi xanh, ưu tiên đầu tư vào năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng và công nghệ giảm phát thải; (iii) Phát triển chuỗi cung ứng bền vững; (iv) Hợp tác tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; (v) Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, có tính dự báo cao và thuận lợi hơn cho nhà đầu tư. Ông nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của Việt Nam; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp là những vấn đề Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung giải quyết.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cốt lõi, nhất là bán dẫn; mở rộng kết nối về công nghệ, thiết bị, dịch vụ, tiêu chuẩn sản xuất và chuỗi cung ứng, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài. Ông cũng đề nghị các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tích cực truyền tải tới Chính phủ Hoa Kỳ thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại ổn định, công bằng, cân bằng và cùng có lợi.

Thực thi chính sách là điểm then chốt

Những định hướng này được đặt trong bối cảnh quan hệ kinh tế hai nước tiếp tục tăng nhanh. Kim ngạch thương mại song phương đạt 157,83 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị mà còn mở thêm cơ hội kết nối chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

Thông điệp nổi bật tại hội nghị là mong muốn đưa các cam kết hợp tác sang giai đoạn thực thi cụ thể hơn. Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks, các doanh nghiệp Hoa Kỳ, với sự hậu thuẫn của Chính phủ Hoa Kỳ, đã sẵn sàng đóng vai trò quyết định trong việc hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu của Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh, vị trí thứ 11 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam hiện chưa phản ánh hết tiềm lực của doanh nghiệp Hoa Kỳ. VCCI cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với AmCham Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong tìm kiếm cơ hội, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại phát triển thực chất, cân bằng, bền vững.

Ông Mark Gillin, Chủ tịch Ban lãnh đạo quốc gia của AmCham Việt Nam, cho rằng giai đoạn tiếp theo của quan hệ song phương sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả triển khai thực tế. “Cơ hội đã rất rõ ràng. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam”, ông cho biết.

Theo Chủ tịch AmCham Việt Nam, giai đoạn tiếp theo hiện phụ thuộc vào khâu thực thi, bao gồm các quy định có tính ổn định và dễ dự đoán, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, cũng như niềm tin vào những cam kết chính sách quan trọng sẽ được chuyển hóa thành kết quả thực tiễn. “Đây chính là vấn đề đòi hỏi Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ”, ông Mark Gillin nói.

Một thông điệp xuyên suốt hội nghị là trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ sang trạng thái mới, với quy mô lớn hơn, lợi ích nhiều hơn, chất lượng và hiệu quả cao hơn, tương xứng với đà phát triển của quan hệ song phương.