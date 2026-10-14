Lái xe muốn chuyển làn, đừng quên đèn xi-nhan

Cục Vận tải Đường bộ Malaysia (JPJ) vừa đưa ra cảnh báo tới người điều khiển xe về việc bắt buộc phải bật đèn tín hiệu (xi-nhan) khi chuyển làn hoặc rẽ hướng. Cơ quan này khẳng định đây không phải là một lựa chọn cá nhân mà là quy định an toàn tối thượng nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong thông điệp đồ họa công bố trên mạng xã hội, JPJ nhấn mạnh đèn xi-nhan là phương tiện giao tiếp cốt lõi giữa các tài xế. Dù thường xuyên bị bỏ quên, hành vi không bật đèn tín hiệu khiến các phương tiện xung quanh rơi vào thế bị động, làm gia tăng nguy cơ va chạm nguy hiểm do người đi sau không kịp thời gian phản ứng.

Tài xế tuyệt đối không nên mặc định rằng những người xung quanh có thể phỏng đoán được hướng di chuyển của mình. Việc bật xi-nhan đúng lúc giúp các phương tiện khác có đủ thời gian xử lý tình huống, góp phần đảm bảo an toàn chung trên toàn hệ thống giao thông.

Để hạn chế nguy cơ va chạm, cơ quan chức năng tại quốc gia này cũng khuyến cáo người lái ôtô cần tuân thủ đầy đủ chuỗi thao tác tiêu chuẩn trước khi rẽ hoặc đổi làn.

Người lái cần chủ động bật đèn tín hiệu khi muốn chuyển làn, chuyển hướng. Ảnh: Đan Thanh.

Đầu tiên, người lái phải phát tín hiệu từ sớm để cảnh báo cho các xe đi phía sau. Tiếp theo, tài xế cần kiểm tra kỹ hệ thống gương chiếu hậu trung tâm cùng hai bên hông xe, đồng thời nhìn qua vai để quét nhanh các vùng điểm mù bị che khuất.

Cuối cùng, phương tiện chỉ được phép tiến hành đánh lái khi đảm bảo khoảng trống phía trước và bên cạnh đã hoàn toàn thông thoáng.

Tại Việt Nam, hành vi chuyển làn, chuyển hướng nhưng không bật đèn tín hiệu là hành vi vi phạm pháp luật, bị xử phạt hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, người lái ôtô khi chuyển hướng, chuyển làn không bật đèn tín hiệu bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Trong trường hợp khi di chuyển trên cao tốc và chuyển làn không bật đèn tín hiệu, người lái bị phạt 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu hành vi chuyển hướng, chuyển làn không bật đèn xi nhan gây ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện bị phạt 20-22 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.