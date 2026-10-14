HĐND thành phố Quảng Ninh diễn tập ra Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thu Chung

Theo chương trình diễn tập, HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề ra Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến; thực hiện lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, chủ trì kỳ họp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thu Chung

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường - Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, dự và chỉ đạo kỳ họp. Cùng dự có các Phó Bí thư Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành thành phố.

Trong kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Hồng Dương đã quán triệt lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội; lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước; Quyết định của Chủ tịch nước về tuyên bố tình trạng chiến tranh; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về huy động lực lượng dự bị động viên.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố đề xuất chủ trương, biện pháp bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. UBND thành phố báo cáo tờ trình chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến. Các Ban HĐND thành phố báo cáo thẩm tra.

Đại biểu HĐND thành phố thông qua Nghị quyết kỳ họp

Phát huy tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành thảo luận và thông qua Nghị quyết kỳ họp.