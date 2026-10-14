Mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét, sóng lớn trên biển

Mưa lớn cục bộ, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Theo bản tin dự báo ngày 14/10, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa ghi nhận từ 7h đến 15h cùng ngày có nơi vượt 40mm, trong đó trạm Văn phòng thường trực phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) ghi nhận 51,4mm, trạm Tân Phú (Vĩnh Long) 42,4 mm.

Dự báo chiều tối và đêm 14/10, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Chiều tối và tối cùng ngày, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–25mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Đáng chú ý, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo tại một số khu vực thuộc TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Tại TP. Đà Nẵng, các địa bàn được cảnh báo gồm Phước Trà, Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Phú Ninh, Phước Hiệp, Tam Mỹ, Trà Liên và Trà My. Tại Quảng Ngãi, các địa bàn nằm trong danh sách cảnh báo gồm Ba Vì, Ba Xa, Nguyễn Nghiêm, phường Sa Huỳnh, Sơn Hà, Trường Giang, Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Kon Plông, Minh Long, phường Đức Phổ, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín và Trà Bồng.

Mưa dông có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở một số khu vực miền Trung.

Mưa dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Trên biển, ngày 14/10, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào, dông rải rác.

Trong đêm 14/10 và ngày 15/10, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông tiếp tục có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8 và sóng biển cao trên 2 m.

Đáng lưu ý, đêm 15/10 và ngày 16/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông được cảnh báo có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao 2–3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động tại các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Người dân, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phương án phòng tránh.