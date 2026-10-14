Chiều tối và đêm 14/10, Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa trên 80mm

Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to, có nơi trên 80 mm. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 14/10, Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to, có nơi trên 80 mm.

Theo đó, chiều tối và đêm 14/10, khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov. vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 14/10, khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 14/10 có nơi trên 40mm như trạm: Văn phòng thường trực phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) 51.4mm, Tân Phú (Vĩnh Long) 42.4mm, …

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 14 và ngày 15/10, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 15/10 và ngày 16/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.