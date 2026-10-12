Đà Lạt vào mùa hồng treo gió

Những quả hồng được treo giàn sấy gió theo phương pháp sấy khô Nhật Bản trong khu nhà xưởng của gia đình chị My

Từ vườn hồng đến những giàn treo gió

Mùa trái hồng ở Đà Lạt bắt đầu từ cuối tháng 8 đến khoảng đầu tháng 12 hàng năm. Những vườn hồng lúc lỉu trái chín vàng, căng mọng là điểm đến thú vị của nhiều du khách. Đây cũng là thời điểm nhiều nông hộ ở Đà Lạt bắt đầu bước vào mùa làm hồng treo gió. Trong đó, khu vực Đất Làng, Cầu Đất, phường Xuân Trường - Đà Lạt là nơi có số lượng giàn hồng treo nhiều nhất.

Trong khu nhà xưởng rộng gần 100 m2, chị Nguyễn Lê Diễm My - tổ dân phố Đất Làng, phường Xuân Trường - Đà Lạt tỉ mẩn treo từng trái hồng vừa được thu hái từ vườn nhà đã sơ chế để lên giàn. Vừa làm chị My vừa giới thiệu, hồng treo gió được gia đình chị làm cách đây 9 năm, khi nhiều nhà vườn trồng hồng ăn trái trong khu vực học được cách làm hồng treo giàn theo phương pháp sấy khô Nhật Bản. “Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Từng trái hồng vừa hườm vàng chớm sang cam, già, cứng, căng bóng được thu hái để cả cuống rồi rửa sạch, phơi ráo trước khi sơ chế làm hồng treo gió. Vườn hồng được gia đình trồng lâu năm, có cây đã trồng gần 40 năm để ra trái tự nhiên, không dùng thuốc hay chất tăng trưởng nên sản phẩm hồng treo gió rất an toàn, giữ nguyên hương vị của trái hồng tươi”, chị My cho biết.

Những trái hồng vừa hườm vàng, căng bóng được gia đình chị My hái trong vườn nhà để làm hồng sấy gió

Trải qua các công đoạn sơ chế, gọt tay tỉ mỉ, trái hồng sau đó được kẹp gắn tách biệt từng trái treo thành dây, không sử dụng chất bảo quản hay chất tạo ngọt và hong khô nhờ gió trời. Các giàn hồng được treo trong lồng kính, có lớp lưới bên trong vừa tránh bụi bẩn, côn trùng vừa đón gió giúp hồng se khô tự nhiên đợi đủ ngày thì hạ giàn. Vào các buổi tối lạnh hay mùa sương lạnh có sử dụng máy thổi nhiệt đối lưu để nhiệt độ ổn định. Chị My lý giải, khi treo hồng trước gió, trái sẽ mất nước dần theo thời gian và cũng giữ được vị ngọt tự nhiên. Trong thời gian từ 3 - 4 tuần, hồng khô lại và bắt đầu tươm mật, vỏ ngoài chuyển sang màu cam đậm ánh nâu, bên ngoài phủ lớp phấn trắng nhẹ. Lớp vỏ khi cắn dai nhẹ, bên trong ruột dẻo quánh, ngập mật ngọt thanh và giữ được hương vị như hồng chín. Trung bình 5 kg hồng tươi hong khô sẽ cho ra 1 kg hồng treo gió, trong điều kiện thời tiết tốt và chất lượng trái hồng ổn định.

Những quả hồng được treo giàn sấy gió theo phương pháp sấy khô Nhật Bản trong khu nhà xưởng của gia đình chị My

Thêm giá trị cho đặc sản phố núi

Hiện nay, giá bán hồng treo gió tại Đà Lạt dao động từ 350.000 - 500.000 đồng/kg tùy chất lượng. Khi mua về, khách có thể bảo quản trong ngăn mát để ăn dần. Hồng treo gió là một trong những sản phẩm được du khách ưa chuộng. Chị Nguyễn Thị Mỹ Nga - du khách đến từ Nghệ An cho hay: “Tôi đến vườn hồng sai trĩu quả ở Đà Lạt để chụp ảnh và được giới thiệu về hồng treo gió cũng như tham quan quy trình làm ra sản phẩm. Tôi thấy hồng treo gió rất ngon, vẫn giữ được hương vị của trái hồng tươi khi chín mà còn bảo quản được lâu nên là món quà thích hợp để lựa chọn mang về biếu người thân, bạn bè”.

Sản phẩm hồng treo gió đặc trưng của vùng đất Đà Lạt được nhiều du khách ưa chuộng

Hiện nay, khu vực Đà Lạt có hàng trăm hécta trồng hồng ăn trái và cung cấp hồng tươi cũng như hồng giòn, hồng dẻo và đặc biệt là hồng sấy gió ra thị trường, phục vụ du khách. Hồng sấy gió là sản phẩm giúp nhiều nông hộ trồng hồng ăn trái ở Đà Lạt có thêm thu nhập ổn định khi trái hồng tươi rớt giá hơn chục năm về trước, trở thành sản phẩm đặc trưng của phố núi Đà Lạt được nhiều du khách ưa chuộng.