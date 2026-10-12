Nữ CSGT Thủ đô viết tiếp truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam

Đại uý Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT báo cáo những thành tích của nữ chiến sĩ CSGT đã đạt được trong năm qua. Ảnh: Trọng Phú

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ người nữ anh hùng đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hoạt động là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Biến lòng tri ân thành hành động

Phát biểu báo công trước anh linh Anh hùng Võ Thị Sáu, Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng CSGT khẳng định, tấm gương kiên trung, bất khuất của người con gái Đất Đỏ luôn nhắc nhở thế hệ trẻ Công an nhân dân về lòng trung thành, tinh thần quả cảm và ý chí vượt qua khó khăn.

Ôn lại truyền thống vẻ vang. Ảnh: Trọng Phú

Tinh thần ấy được cụ thể hóa trong công tác của cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Phòng CSGT. Trong 10 tháng năm 2026, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ những sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Hội Phụ nữ đơn vị triển khai phong trào thi đua “Ba nhất”, xây dựng hình ảnh nữ chiến sĩ CSGT bản lĩnh, trách nhiệm và chủ động thích ứng với yêu cầu công tác mới. Những hoạt động tuyên truyền pháp luật cũng được đổi mới thông qua các tiết học lái xe an toàn, chương trình trải nghiệm dành cho học sinh và mô hình “Chiến sĩ CSGT” tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Hình ảnh nữ chiến sĩ CSGT Thủ đô mang theo niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam Ảnh: Trọng Phú

Từ những việc làm ấy, ý nghĩa của hoạt động tưởng niệm được mở rộng ra đời sống thường ngày. Lòng biết ơn các thế hệ đi trước trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn trật tự giao thông và phục vụ nhân dân bằng tinh thần trách nhiệm.

Lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động an sinh xã hội tiếp tục là điểm nhấn trong công tác Đoàn và phong trào phụ nữ của đơn vị. Đoàn Thanh niên đã tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Mai Dịch, thăm hỏi gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu.

Tự hào và biết ơn những thế hệ đi trước. Ảnh: Trọng Phú

Tại Lào Cai, chương trình “Nghĩa tình Công an Thủ đô - Vì bình yên cuộc sống” đã ủng hộ 43,5 triệu đồng để nhận nuôi 145 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động trao áo phao cho người dân làng chài, tặng áo dài cho phụ nữ vùng biên giới và chăm lo bệnh nhi cũng góp phần đưa tinh thần sẻ chia đến những hoàn cảnh cần giúp đỡ...

Nguyện dâng hiến sức trẻ vì Thủ đô thân yêu. Ảnh: Trọng Phú

Trước anh linh Anh hùng Võ Thị Sáu, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ bày tỏ quyết tâm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nêu cao tinh thần phụng sự, luôn “gần dân, trọng dân, hiểu dân”, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Sau nghi thức tưởng niệm, chương trình sinh hoạt chính trị và tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Anh hùng Võ Thị Sáu tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.