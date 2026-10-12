Bí thư Đoàn trường đưa bản sắc văn hóa dân tộc đến với người trẻ, nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Trần Đình Huy - Bí thư Đoàn trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ An.

Trở về trường cũ, tiếp tục hành trình với người trẻ

Là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Vinh Phú, Bí thư Đoàn trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ An và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật Dân tộc, Huy có cơ hội đồng hành với những học sinh mang trong mình nhiều câu chuyện, ước mơ và bản sắc văn hóa riêng.

Sinh ra và lớn lên tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, Huy từng là học sinh của chính ngôi trường mình đang công tác. Dù theo học ngành Kinh tế nhưng tình yêu dành cho các hoạt động tập thể, văn hóa, văn nghệ và mong muốn kết nối người trẻ đã đưa anh gắn bó lâu dài với công tác Đoàn. Huy chọn tiếp tục hành trình với công tác thanh niên bằng những việc làm gần gũi: Tổ chức hoạt động cộng đồng, tạo môi trường để học sinh phát huy năng lực và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Những nỗ lực ấy cũng là dấu ấn trong hành trình đưa anh đến với Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, năm 2026.

Trần Đình Huy (ngoài cùng, bên phải) được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, năm 2026.

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Huy đã năng nổ tham gia các hoạt động thanh niên. Sau này, anh chuyển từ vai trò người tham gia sang trực tiếp tổ chức, dẫn dắt và đồng hành cùng các bạn trẻ. Khi trở về trường cũ, anh xem đó là cái duyên để tiếp tục theo đuổi điều mình yêu thích. Công việc của Huy gắn với nhiều hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, vì cộng đồng và gìn giữ văn hóa dân tộc.

Cùng học sinh vùng cao tự tin, lan tỏa bản sắc dân tộc

Trong quá trình tham gia công tác Đoàn, Huy đặc biệt quan tâm đến việc tạo môi trường để học sinh dân tộc thiểu số phát huy thế mạnh. Nhiều bạn từ các bản làng vùng cao xuống trường ban đầu còn rụt rè, chưa tự tin thể hiện bản thân. Qua những hoạt động tập thể, các bạn dần khám phá khả năng, học cách kết nối và chủ động hơn.

Huy nhớ đến Mạc Đức Tôn, một đoàn viên mà anh sớm nhận ra có nhiều tiềm năng nhưng chưa thực sự tự tin. Qua quá trình tham gia hoạt động, Tôn dần mạnh dạn hơn, biết tổ chức, kết nối và phát huy năng lực của mình. Điều khiến Huy hạnh phúc là Tôn vẫn thường chia sẻ với anh về những việc làm nhằm đưa văn hóa, bản sắc dân tộc đến với các môi trường mới. Với Huy, đó là minh chứng cho việc những giá trị được vun đắp trong những năm tháng học sinh có thể tiếp tục theo các bạn trên hành trình dài phía trước. “Mình vẫn hay nghĩ, những người trẻ ấy có thể ‘mang hương rừng đi’ thật xa, rồi mang những trái ngọt có được trở về cho quê hương. Với mình, đó là một trong những điều đẹp nhất mà công tác Đoàn có thể tạo ra”, Huy chia sẻ.

Tâm huyết ấy được anh gửi gắm vào Câu lạc bộ Nghệ thuật Dân tộc. Đây không chỉ là nơi học sinh thực hành văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ còn tạo cơ hội để các bạn hiểu hơn về bản sắc của mình, tự tin thể hiện khả năng và cùng nhau lan tỏa những giá trị truyền thống.

Với Huy, gìn giữ văn hóa không nên chỉ dừng lại ở việc bảo tồn những giá trị sẵn có mà cần tạo điều kiện để người trẻ chủ động tiếp nối và đưa những nét đẹp của quê hương đến gần hơn với cộng đồng. Khi học sinh tự tin thể hiện bản sắc, những giá trị văn hóa cũng có thêm cơ hội được biết đến trong những môi trường rộng lớn hơn.

Đình Huy (thứ tư, từ trái sang) tham gia hoạt động "Tiếp sức mùa thi" năm 2026.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh và trách nhiệm với quê hương

Với anh, giải thưởng là động lực để tiếp tục cố gắng. Huy nhìn rõ hơn trách nhiệm trong việc duy trì những hoạt động có ý nghĩa, đồng hành cùng người trẻ và tìm kiếm những cách làm mới để đóng góp cho cộng đồng. Hành trình ấy cũng có những thời điểm không dễ dàng. Công việc chồng chéo, kết quả chưa như mong muốn từng khiến Huy nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng trách nhiệm với những việc đã nhận, với tập thể và những người đang đồng hành giúp anh tiếp tục. “Mình nghĩ, đã tham gia công tác Đoàn thì không thể chỉ có nhiệt huyết lúc mọi thứ thuận lợi. Quan trọng là khi gặp khó, mình có bản lĩnh để nhìn lại những điều chưa tốt và vực dậy từ đó. Mình tin thất bại có thể là một lần chậm bước, nhưng không phải lý do để mình dừng bước”, anh nói.

Trong thời gian tới, Huy muốn tiếp tục đồng hành cùng người trẻ và gìn giữ, lan tỏa văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động cộng đồng thiết thực, gắn với nhu cầu của thanh niên và địa phương. Anh mong tạo dựng môi trường để học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số, được thử sức, tự tin thể hiện mình và đưa bản sắc quê hương đến với nhiều người hơn. Theo Huy, sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. “Không cần chờ đến lúc mình giỏi, lúc mình lớn mới làm điều có ích. Có thể bắt đầu từ việc nhỏ, ngay ở nơi mình đang đứng”, anh tâm sự.

Với Trần Đình Huy, Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, năm 2026 là sự ghi nhận đáng trân trọng trên hành trình đã qua, đồng thời mở ra động lực cho chặng đường phía trước. Từ những hoạt động Đoàn ở ngôi trường nội trú đến mong muốn đưa văn hóa dân tộc đi xa, anh tiếp tục lựa chọn đồng hành cùng người trẻ, để mỗi cá nhân có cơ hội trưởng thành và mang những giá trị tốt đẹp trở về với cộng đồng.

Ảnh: NVCC