Tuyền Văn Hóa, Schannel đồng hành lan tỏa thanh âm Việt

Sáng 12.10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Lễ phát động chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026

Từ tiếng hò reo bóng đá đến bản sắc thanh âm Việt

KOL Tuyền Văn Hóa cho rằng, những thanh âm giàu cảm xúc của người Việt không chỉ xuất hiện trong đời sống thường nhật mà còn được tạo nên từ những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ.

Khi hàng triệu người cùng theo dõi, cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, những tiếng hò reo, vỗ tay vang lên từ trái tim người hâm mộ đã trở thành thanh âm của niềm tự hào dân tộc.

Nhắc lại khoảnh khắc cầu thủ Nguyễn Quang Hải ghi bàn thắng “Cầu vồng trong tuyết” tại Thường Châu (Trung Quốc), Tuyền Văn Hóa chia sẻ, đó là thời điểm hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hòa chung nhịp đập, tạo nên những thanh âm bùng nổ cảm xúc.

Với anh, tình yêu bóng đá, niềm tự hào khi chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử và tiếng Quốc ca vang lên trên sóng truyền hình đều là những thanh âm mang đậm bản sắc Việt Nam, có sức lan tỏa và chạm đến trái tim công chúng.

Tuyền Văn Hoá chia sẻ tại Lễ phát động chương trình

Từ những ký ức ấy, đại diện Tuyền Văn Hóa đánh giá chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống là cơ hội để nhìn lại, lưu giữ và lan tỏa những thanh âm giàu ý nghĩa trong đời sống cộng đồng.

Với vai trò là đơn vị sản xuất nội dung trên nền tảng số, Tuyền Văn Hóa sẵn sàng tham gia chương trình, kết nối với các KOL và nhà sáng tạo nội dung để chia sẻ những câu chuyện giàu cảm xúc, góp phần đưa các thanh âm Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Cơ hội để người trẻ khám phá âm nhạc dân tộc

Bà Trương Thuỳ Lynh - Quản lý Nội dung của Schannel Network chia sẻ, âm nhạc là một phần gần gũi, không thể thiếu trong đời sống của giới trẻ, đồng thời cũng là chất liệu quan trọng đối với những người làm sáng tạo nội dung số.

Vì vậy, việc đồng hành cùng chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống năm 2026 do Bộ VHTTDL tổ chức là cơ hội để Schannel góp phần những câu chuyện và niềm cảm hứng về âm nhạc truyền thống Việt Nam đến gần hơn với công chúng, nhất là các bạn trẻ.

Nhìn lại hành trình phát triển, đại diện Schannel Network cho biết, cách đây khoảng hai năm, đơn vị lần đầu tổ chức một sự kiện âm nhạc dành cho cộng đồng, với hình thức cuộc thi dành cho các câu lạc bộ đến từ các trường THPT và đại học tại Hà Nội, với mong muốn tạo cơ hội để nhiều thể loại âm nhạc được thể hiện.

Dù chủ đề cuộc thi khá rộng, Ban tổ chức bất ngờ khi gần như tất các đội tham gia đều lựa chọn chất liệu âm nhạc dân tộc làm chủ đề thể hiện.

Điều này cho thấy các bạn trẻ không chỉ tiếp cận với âm nhạc quốc tế mà còn dành sự quan tâm, trân trọng đối với những giá trị âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Bà Trương Thuỳ Lynh - Quản lý Nội dung của Schannel Network

Theo đại diện Schannel Network, chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống không chỉ dành cho những người đã có kiến thức hay năng khiếu về âm nhạc dân tộc, mà còn là cơ hội để các bạn trẻ bắt đầu hành trình khám phá, tìm hiểu và học hỏi.

Ngay cả khi chưa từng tiếp xúc với một loại nhạc cụ dân tộc hay chưa có kiến thức về âm nhạc truyền thống, mỗi người đều có thể tham gia để biết thêm những điều mới mẻ về âm nhạc và văn hóa Việt Nam.

Trong suốt hành trình triển khai chương trình từ ngày 12.10 đến hết tháng 11.2026, Schannel kỳ vọng sẽ đóng góp một phần sức lực vào việc lan tỏa cảm hứng âm nhạc Việt Nam, tiếp cận đông đảo học sinh, sinh viên và giới trẻ.

Cùng với các nhà sáng tạo nội dung số, Schannel mong muốn truyền tải tinh thần của chương trình bằng những cách thức gần gũi, góp phần khơi dậy sự quan tâm, tình yêu và niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với âm nhạc truyền thống, qua đó mở ra thêm những cơ hội khám phá, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.