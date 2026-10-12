3 dòng sông làm nên vẻ đẹp đặc biệt cho quê nhà Phương Oanh

Ninh Bình - quê hương của diễn viên Phương Oanh không chỉ nổi tiếng với núi đá vôi trùng điệp mà còn cuốn hút bởi những dòng sông uốn lượn giữa thung lũng, cánh đồng và vùng đất ngập nước, tạo nên cảnh sắc non nước đặc trưng của vùng đất cố đô.

Diễn viên Phương Oanh quê Ninh Bình.

Sông Sào Khê - Dòng nước giữa miền di sản

Xuôi dòn Sào Khê. Ảnh: Sưu tầm

Nhắc đến những dòng sông làm nên sức hút của Ninh Bình, sông Sào Khê là cái tên nổi bật. Dòng sông len giữa những dãy núi đá vôi, hang động và thung lũng xanh, góp phần tạo nên cảnh quan đặc trưng của Quần thể danh thắng Tràng An.

Ngồi thuyền xuôi dòng Sào Khê, du khách có thể ngắm nhìn núi non soi bóng xuống mặt nước, khám phá những hang động và tìm hiểu các câu chuyện gắn với vùng đất cố đô. Không chỉ có giá trị cảnh quan, dòng sông còn gắn với lịch sử kinh đô Hoa Lư thời Đinh – Tiền Lê.

Sông Ngô Đồng - Vẻ đẹp thơ mộng của Tam Cốc

Nếu Sào Khê gợi vẻ huyền bí của miền di sản, sông Ngô Đồng lại mang nét duyên bình dị của làng quê Bắc Bộ. Dòng sông uốn lượn giữa những dãy núi đá vôi và cánh đồng lúa, tạo nên cảnh sắc đặc trưng của khu du lịch Tam Cốc – Bích Động.

Hành trình ngồi thuyền trên sông Ngô Đồng đưa du khách đi qua ba hang động gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba. Vào mùa lúa chín, sắc vàng trải dọc hai bên dòng nước, hòa cùng màu xanh của núi đá, tạo nên khung cảnh hấp dẫn với những người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.

Sông Hoàng Long - Dòng chảy gắn với vùng đất cố đô

Sông Hoàng Long là một trong những dòng sông lớn của Ninh Bình, gắn với đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương. Dòng sông chảy qua những vùng đồng bằng, làng mạc, góp phần tạo nên bức tranh thiên nhiên đa dạng bên cạnh cảnh quan núi đá vôi nổi tiếng.

Khác với vẻ thơ mộng của sông Ngô Đồng hay hành trình xuyên hang trên sông Sào Khê, Hoàng Long gợi nhắc nhiều hơn đến nhịp sống gắn bó với sông nước, đồng ruộng và lịch sử vùng đất Hoa Lư.

Có thể thấy, mỗi dòng sông mang một sắc thái riêng, từ vẻ kỳ vĩ của núi đá vôi, nét thơ mộng của cánh đồng lúa đến không gian làng quê bình dị. Sự kết hợp giữa sông nước, hang động, thung lũng và di tích lịch sử đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch Ninh Bình.

Với du khách, khám phá những dòng sông không chỉ là dịp thưởng ngoạn cảnh đẹp mà còn là cách cảm nhận sâu hơn về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của vùng đất cố đô. Đây cũng là một hướng trải nghiệm phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm sự thư thái, chậm rãi giữa miền non nước hữu tình.