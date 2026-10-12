Đồng bào Khmer ở TPHCM thành kính cúng dường trong lễ Sene Dolta

Các nhà sư chân đất, mang bát đi chậm rãi quanh chánh điện và sân chùa, tiếp nhận cơm, bánh, trái cây và tiền do phật tử cúng dường. Nghi thức khất thực nhằm gieo duyên lành. Người cúng dường cầu sức khỏe, hồi hướng công đức cho ông bà, tổ tiên sớm thoát cảnh khổ đau, tái sinh về cõi lành.

Theo phong tục của đồng bào Khmer Nam Bộ, lễ Sene Dolta diễn ra từ ngày 29/8 đến mùng 1/9 âm lịch, mang ý nghĩa báo hiếu ông bà, tổ tiên, tương tự lễ Vu Lan của Phật giáo Bắc tông.