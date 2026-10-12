Hà Nội mùa thu dịu dàng với những điều bình dị

Hồ Gươm, điểm dừng chân lý tưởng cho người dân và du khách muốn tìm chút khoảng lặng, tận hưởng tiết trời Hà Nội những ngày sang thu

Tách biệt khỏi phố xá ồn ào, hai du khách chọn cho mình một góc bờ hồ rợp bóng cây xanh để trò chuyện, ngắm nhìn Hà Nội

Nhiều bạn trẻ tự tin thả dáng trong những bộ trang phục cá tính, hòa mình vào không khí nhộn nhịp trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô

Cầu Thê Húc cong cong như dải lụa đỏ vắt ngang nền nước xanh lục của hồ Gươm, tạo nên bức tranh quang cảnh nên thơ, sống động

Những chiếc xích lô truyền thống thong dong trên đường phố, tạo nên nét chấm phá hoài niệm trước những cửa hàng công nghệ hiện đại ở phố cổ

Mỗi chuyến xích lô là một câu chuyện về Hà Nội

Các chị em cùng diện áo dài, rạng rỡ trong một chiều thu Hà Nội trong trẻo

Các chị em cùng diện áo dài, rạng rỡ trong một chiều thu Hà Nội trong trẻo

Nhóm du khách thích thú cúi người, tạo dáng vui nhộn, lưu giữ nét tươi trẻ trong chuyến dạo chơi bờ hồ

Khu vực Nhà thờ Lớn luôn tấp nập đông đảo du khách trong và ngoài nước dừng chân check-in, trải nghiệm nhịp sống sôi động

Sắc vàng của nắng mùa thu chiếu sáng mảng tường vòm trắng cổ điển, ghi lại những chuyển nhịp nhàng của giao thông trung tâm

Việc chụp ảnh kỷ niệm với tà áo dài bên bờ Hồ Gươm trở thành nét quen thuộc của người dân và du khách mỗi độ thu về

Bờ hồ Hoàn Kiếm trở thành "studio ngoài trời", nơi người dân rủ nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đón mùa thu

Giữa làn nước êm đềm cùng rặng cây xanh thắm, Tháp Rùa cổ kính như một điểm tựa bình yên của phố phường

Tòa nhà Bưu điện Hà Nội nổi bật bên bờ Hồ Gươm, một công trình kiến trúc gắn liền với ký ức về Thủ đô qua nhiều thập kỷ

Người dân ngồi trò chuyện bên bờ hồ rợp bóng cây, tìm chút không gian yên bình và mát mẻ

Dòng người dạo bước qua vạch kẻ đường tại giao lộ Hàng Bài, ghi lại những nhịp sống tấp nập của người dân giữa lòng Thủ đô

Bức tranh cổ động "Bác Hồ với thiếu nhi" - hình ảnh rất đỗi thân yêu của Thủ đô

Các chị em tự tin khoe dáng trong trang phục truyền thống, lưu giữ những hình ảnh đẹp dưới trời thu Hà Nội

Các chị em tự tin khoe dáng trong trang phục truyền thống, lưu giữ những hình ảnh đẹp dưới trời thu Hà Nội

Con phố trung tâm rợp mát bóng cây xanh, rực rỡ sắc cờ đỏ tung bay dưới ánh nắng dịu nhẹ

Người họa sĩ chăm chú hoàn thiện bức ký họa Tháp Bút trên giá vẽ ngoài trời, ghi lại vẻ đẹp di sản qua góc nhìn nghệ thuật tinh tế

Cửa hàng bánh mì ven hồ Gươm với nét kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và hoài cổ, trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách khi dạo bước quanh khu vực phố cổ

Nụ cười tươi tắn của một người dân hòa cùng sắc hoa nở rộ ven hồ, khắc họa một góc đời thường đầy ắp sự yêu đời giữa không gian trong lành

Vệt nắng chiều thu xuyên qua tán sấu già, in những khoảng bóng râm đốm hoa lên mặt đường đá

Những vệt nắng thu rải vàng con phố Ấu Triệu yên bình cạnh Nhà thờ Lớn