Cựu chiến binh thi đua làm giàu

Với tinh thần tự lực, tự cường của người lính, CCB Nguyễn Văn Dung, thôn Cã Trong, xã Tuấn Sơn chủ động tìm hướng phát triển kinh tế với mô hình vườn ươm cây giống lâm nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, gia đình ông đã xuất bán gần 40 vạn cây giống, dự kiến cả năm đạt khoảng 80 vạn cây, mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Cựu chiến binh xã Tuấn Sơn phát triển mô hình vườn ươm cây giống

Chia sẻ về cách làm của mình, ông Dung cho biết: Phát triển kinh tế trước hết cần phải tự lực, chịu khó học hỏi và mạnh dạn đầu tư, không trông chờ, ỷ lại. Khi còn sức khỏe thì còn phải cố gắng làm và luôn nỗ lực gây dựng kinh tế gia đình. Trong quá trình sản xuất, cũng nên chịu khó học hỏi, tính toán sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường thì mới phát triển bền vững được.

Không riêng ông Dung, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở Tuấn Sơn đã từng bước hình thành nhiều mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Hiện toàn hội có 10 mô hình phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ. Các mô hình tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh địa phương như trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ...

Để đồng hành cùng hội viên, Hội CCB xã chú trọng hỗ trợ về vốn, kiến thức và kinh nghiệm sản xuất. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý nguồn vốn ủy thác với dư nợ trên 19 tỷ đồng cho 274 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh, trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi, trong đó có các CCB vay vốn. Nguồn vốn được hội viên sử dụng để mua cây, con giống, trang thiết bị phục vụ phát triển kinh tế... Cùng với đó, quỹ hội hiện có trên 500 triệu đồng, trong đó 490 triệu đồng được sử dụng cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất.

Cùng với hỗ trợ về vốn, hội còn chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên. Hằng năm, hội tổ chức từ 3 đến 5 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, giúp hội viên cập nhật kiến thức và áp dụng vào thực tế sản xuất. Bên cạnh đó, các CCB còn phát huy tinh thần tương trợ, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất.

Ông Lê Văn Hiệu, CCB Chi hội thôn Văn Miêu chia sẻ: Tôi đang phát triển mô hình trồng rừng, ươm cây giống. Hằng năm, tôi được tham gia các lớp tập huấn do hội CCB tổ chức, qua đó có thêm kiến thức, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Ngoài ra, hội viên cũng thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, việc gì chưa rõ thì hỏi người đã làm trước để học hỏi, áp dụng phù hợp với điều kiện gia đình.

Phong trào đã góp phần giúp đời sống hội viên từng bước được nâng lên. Hiện toàn hội chỉ còn 4 hộ CCB nghèo, chiếm 0,61%; tỷ lệ hộ khá và giàu đạt gần 80%. Từ đầu năm 2026 đến nay, hội đã phối hợp xóa 6 nhà dột nát, hiện tại, hội không còn hộ CCB phải ở nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Nông Long Ân, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá: Hội CCB xã Tuấn Sơn đã phát huy tốt vai trò đồng hành cùng hội viên, triển khai các hoạt động hỗ trợ phù hợp, thiết thực, nhất là về vốn, khoa học kỹ thuật và định hướng sản xuất. Qua đó, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư, mở rộng mô hình, nâng cao thu nhập và làm giàu chính đáng.

Từ những cách làm thiết thực trong đồng hành, hỗ trợ hội viên đến tinh thần chủ động, tương trợ trong sản xuất, phong trào CCB phát triển kinh tế ở Tuấn Sơn đang tạo được sức lan tỏa. Qua đó, không chỉ giúp hội viên nâng cao thu nhập mà còn phát huy vai trò của CCB trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.