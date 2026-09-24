Thành phố Đồng Nai và tỉnh Lào Cai trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội

(ĐN) - Chiều 24-9, các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đồng chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Cùng dự hội nghị, thành phố Đồng Nai có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Giàng Thị Dung cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai và Tỉnh ủy Lào Cai đã thông tin nhanh về những đặc điểm nổi bật, tiềm năng, thế mạnh trong quá trình phát triển của mỗi địa phương; đồng thời chia sẻ khái quát về những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội mà 2 địa phương đạt được trong 9 tháng của năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ về công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chính. Ảnh: Công Nghĩa

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao đổi thông tin về kinh tế - xã hội của thành phố. Ảnh: Công Nghĩa

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh mong muốn được kết nối với Đồng Nai, một trong những địa phương phát triển kinh tế năng động của cả nước. Ảnh: Công Nghĩa

Thông tin tại hội nghị cho biết, thành phố Đồng Nai nằm ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, được xem là "thủ phủ" công nghiệp với quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước và dân số khoảng 5 triệu người. Trên địa bàn thành phố đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông chiến lược, nổi bật là Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô lớn nhất cả nước (dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2026), mở ra động lực chính để thành phố Đồng Nai bứt phá phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trong khi đó, tỉnh Lào Cai có dân số hơn 1,7 triệu người, giữ vị trí cửa ngõ kết nối Việt Nam với vùng Tây Nam Trung Quốc; đồng thời là đầu mối quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tỉnh có nhiều thế mạnh về kinh tế cửa khẩu, logistics biên giới, khoáng sản, nông - lâm nghiệp và đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy mong muốn học hỏi những kinh nghiệm của thành phố Đồng Nai trong công tác quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Dương Quốc Huy cũng đề xuất việc kết nối thị trường, hàng hóa và chuỗi cung ứng nhằm phát huy tốt nhất lợi thế cửa ngõ của Lào Cai và năng lực sản xuất, thương mại của Đồng Nai. Từ đó, từng bước hình thành những luồng hàng hóa 2 chiều ổn định. Trước mắt, hai bên có thể nghiên cứu lựa chọn một số nhóm hàng có lợi thế của Đồng Nai để tổ chức kết nối tiêu thụ tại Lào Cai và tiếp tục xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Cùng với đó, 2 địa phương sẽ lấy doanh nghiệp làm trung tâm hợp tác, kết nối trực tiếp hệ sinh thái đầu tư của Đồng Nai với không gian đầu tư mới của Lào Cai theo hướng cùng có lợi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, thành phố Đồng Nai không chỉ tiên phong phát triển công nghiệp với mức tăng trưởng ấn tượng, mà còn có chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khí chất riêng có của một vùng đất hơn 328 năm hình thành, phát triển. Trong suốt quá trình đó, người Đồng Nai luôn thể hiện sự năng động, sáng tạo, hào sảng, nghĩa tình và rộng mở.

Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Hồng Văn đã chia sẻ với Lào Cai những kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong giai đoạn mới, thành phố Đồng Nai ưu tiên mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường. Từ định hướng này, thành phố đã nhanh chóng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thu hút đầu tư.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Cụ thể, thành phố kiên quyết “nói không” với các dự án có hàm lượng công nghệ thấp, tiêu tốn nhiều quỹ đất, nguồn nước và năng lượng; đồng thời, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi tối đa về cơ chế, chính sách cho các dự án công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng lớn. Để các dự án triển khai nhanh và sớm phát huy hiệu quả trên địa bàn, bên cạnh việc thẩm định kỹ lưỡng năng lực và kinh nghiệm, thành phố còn yêu cầu nhà đầu tư phải có cam kết cụ thể về tiến độ khởi công, xây dựng và chính thức đi vào hoạt động.

Ghi nhận các đề xuất của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố nghiên cứu để khẩn trương triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định, với tinh thần trọng nghĩa tình, thành phố Đồng Nai sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thành công để Lào Cai áp dụng phù hợp; đồng thời cũng thẳng thắn trao đổi về những hạn chế, tồn tại trong quá trình phát triển để tỉnh bạn tham khảo, áp dụng phù hợp tình hình thực tiễn, nhất là liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Văn đã dành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm về công tác phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, với lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư đồng bộ hiếm nơi nào có được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai đang quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hiện thực hóa những chủ trương, chính sách, cơ chế ưu đãi mà Trung ương đã dành cho địa phương.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tham quan mô hình đầu tư hạ tầng tại Khu công nghiệp Long Đức. Ảnh: Công Nghĩa

*Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã đi tham quan thực tế và tìm hiểu về công tác thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Long Đức ở xã Bình An. Đây là một trong số những khu công nghiệp ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, tạo ra giá trị gia tăng lớn của thành phố. Cùng đi tham quan với đoàn công tác có đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên.

Đại diện chủ đầu tư Khu công nghiệp Long Đức chia sẻ nhiều thuận lợi khi được thành phố Đồng Nai quan tâm, tạo thuận lợi đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cùng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tham quan một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Đức. Ảnh: Công Nghĩa