Trung Quốc ban hành chính sách trợ cấp lãi suất vay mua nhà

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC). Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng Trung ương) và Tổng cục Quản lý và Giám sát Tài chính Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành “Thông báo về việc thực hiện chính sách trợ cấp lãi suất vay mua nhà dành cho người dân”.

Thông báo nêu rõ từ ngày 1/10/2026, các hộ gia đình đủ điều kiện vay thương mại để mua căn nhà đầu tiên sẽ được trợ cấp lãi suất ở mức 1 điểm phần trăm/năm.

Theo Thông báo, các hộ gia đình phải đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện theo quy định, sẽ được hưởng chính sách trợ cấp lãi xuất vay mua nhà, bao gồm sử dụng khoản vay thương mại cá nhân mua nhà mới được cấp để mua căn nhà đầu tiên, trong đó, việc xác định “căn nhà đầu tiên” được thực hiện theo chính sách hiện hành, bao gồm cả nhà mới và nhà đã qua sử dụng; diện tích xây dựng của căn nhà được mua không quá 120 m2; giá căn nhà được mua không quá 1,5 triệu nhân dân tệ (NDT) (khoảng 224.000 USD).

Các hộ gia đình cư dân đáp ứng những điều kiện trên sẽ được hưởng mức trợ cấp lãi suất 1 điểm phần trăm/năm, với quy mô khoản vay được hưởng trợ cấp tối đa 1 triệu NDT (khoảng 150.000 USD) và thời hạn trợ cấp tối đa 5 năm. Theo mặt bằng lãi suất hiện nay đối với các khoản vay thương mại cá nhân mua căn nhà đầu tiên, chính sách này tương đương với việc giảm một phần ba lãi suất.