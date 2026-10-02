Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tạo sinh kế, nâng cao thu nhập

Năm 2026, tỉnh được Trung ương phân bổ 553 tỷ 983 triệu đồng thực hiện Chương trình 1719; vốn đối ứng của địa phương 8 tỷ 268 triệu đồng. Chương trình tập trung vào 10 dự án thành phần, hướng đến những vấn đề thiết yếu của vùng dân tộc thiểu số và miền núi như: phát triển sản xuất, sinh kế; đầu tư hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, trường học, y tế; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe; bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng và thực hiện các chính sách giảm nghèo, bình đẳng giới. Tính đến ngày 5/9/2026, toàn tỉnh giải ngân 147 tỷ 537 triệu đồng, đạt 32,5% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 139 tỷ 910 triệu đồng, đạt 31,4%; ngân sách địa phương giải ngân 7 tỷ 627 triệu đồng, đạt 92% kế hoạch.

Các chính sách hỗ trợ thiết thực đã tạo điều kiện để người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo. Ông Phùng Văn Hon, xóm Pú Dô, xã Quang Hán cho biết: Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm chưa có nhà ở ổn định, thiếu cây, con giống sản xuất. Năm 2024, gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, năm 2025 tiếp tục được hỗ trợ để phát triển chăn nuôi. Nhờ đó gia đình có thêm động lực để phấn đấu thoát nghèo cuối năm 2026.

Bà Nông Thị Hoàn, xóm Làng Lỷ, xã Tổng Cọt chia sẻ: Trước đây, gia đình chủ yếu trồng ngô trên đất rẫy, hiệu quả kinh tế thấp. Từ khi được hỗ trợ cây, con giống, tập huấn kỹ thuật trồng gừng trâu, lạc giống L14 theo Chương trình 1719; được doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, gia đình mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, năng suất, hiệu quả sản xuất và thu nhập từng bước nâng lên. Để phát triển gừng trâu, lạc theo hướng hàng hóa, mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền trong kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

Cùng với đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Các địa phương được định hướng lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, tập quán và nhu cầu thị trường; ưu tiên sản phẩm có lợi thế, có khả năng hình thành vùng sản xuất hàng hóa và liên kết theo chuỗi giá trị. Trong đó, sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã được tăng cường trong cung ứng giống, vật tư, chuyển giao kỹ thuật, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ sinh kế cũng chuyển từ “cho” sang “trao cơ hội, tạo năng lực”, chú trọng hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, ứng dụng kỹ thuật và chủ động phát triển kinh tế. Những mô hình hiệu quả sẽ được đánh giá, lựa chọn để nhân rộng.

Người dân xóm Làng Lỷ, xã Tổng Cọt thu hoạch lạc.

Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nông Quốc Khôi cho biết: Tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, những nơi còn thiếu hụt về hạ tầng thiết yếu, điều kiện sản xuất và sinh kế. Trọng tâm là hoàn thiện giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế và các công trình phục vụ sản xuất; nâng cao hiệu quả khai thác các công trình đã đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ.

Bên cạnh hạ tầng và sinh kế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp căn cơ để tạo chuyển biến bền vững. Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động và điều kiện thực tế.

Đào tạo nghề được định hướng gắn với việc làm và sinh kế, giúp người dân không chỉ có kỹ năng nghề mà còn tiếp cận thông tin thị trường, kết nối việc làm hoặc xây dựng mô hình sản xuất phù hợp. Qua đó, mở rộng cơ hội việc làm tại chỗ, giảm thiếu việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở vùng khó khăn. Các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Tỉnh chú trọng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Các làng nghề, lễ hội, nghề thủ công, ẩm thực và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được khai thác, xây dựng thành sản phẩm du lịch, vừa góp phần giữ gìn bản sắc, vừa tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Đầu tư đúng trọng tâm, phát huy vai trò người dân

Để Chương trình 1719 phát huy hiệu quả, bên cạnh bảo đảm nguồn vốn được phân bổ kịp thời, tổ chức thực hiện tại cơ sở có ý nghĩa quyết định. Các cấp, ngành, địa phương cần rà soát nhu cầu, xác định rõ thứ tự ưu tiên, tránh đầu tư dàn trải hoặc chưa sát thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các dự án hỗ trợ sản xuất, sinh kế, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng mục đích.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò chủ thể của người dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải được tham gia từ lựa chọn mô hình, xây dựng phương án sản xuất đến tổ chức thực hiện và tiêu thụ sản phẩm. Khi được trao cơ hội, trang bị kiến thức và kết nối thị trường, người dân sẽ chủ động hơn trong phát triển kinh tế, hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Những mô hình có sự liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đang tạo chuyển biến tích cực. Doanh nghiệp cung ứng vật tư, chuyển giao kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ; hợp tác xã tổ chức sản xuất, kết nối hộ dân; người dân chủ động đầu tư công sức, thay đổi phương thức canh tác và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nếu được duy trì ổn định, các mối liên kết này sẽ góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị nông sản và tạo nền tảng giảm nghèo bền vững. Việc giải ngân vốn cần được thực hiện quyết liệt, đúng tiến độ nhưng phải gắn với chất lượng và hiệu quả đầu tư. Các đơn vị, địa phương cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với những nội dung chậm tiến độ, phấn đấu sử dụng hiệu quả từng đồng vốn được giao.