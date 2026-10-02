Xã Thổ Tang thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Môi trường kinh doanh thuận lợi giúp Công ty TNHH sản xuất - xuất nhập khẩu Hoàng Giang phát triển ổn định, hiệu quả.

Thổ Tang từ lâu đã khẳng định vị thế đầu mối giao thương sầm uất - “tổng kho” trung chuyển hàng hóa lớn nhất miền Bắc, cung ứng đa dạng chủng loại từ nông sản, hoa quả đến các mặt hàng tiêu dùng, gia dụng và thời trang. Tư duy nhạy bén của người dân cùng cơ chế thông thoáng đã kiến tạo nên cộng đồng kinh tế tư nhân lớn mạnh với vị thế vượt trội. Với gần 500 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 2.000 hộ kinh doanh, Thổ Tang đang vận hành dòng hàng hóa lớn, từ 1.000 - 1.200 tấn nông sản/ngày. Hoạt động kinh doanh nhộn nhịp đã biến nơi đây thành mắt xích chiến lược, kết nối trực tiếp vào mạng lưới giao thương toàn quốc. Sức bật từ khu vực tư nhân đã đưa giá trị thương mại - dịch vụ của xã đạt hơn 510 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng gần 14% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Để có những con số “biết nói” ấy, khối doanh nghiệp tư nhân và tiểu thương tại Thổ Tang luôn nhận được sự đồng hành từ chính quyền. Ông Thân Văn Liên - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - xuất nhập khẩu Hoàng Giang chia sẻ: Môi trường đầu tư tại địa phương ngày càng thông thoáng, minh bạch. Việc chính quyền xã chủ động phối hợp với các ngành chức năng như thuế, quản lý thị trường, công an để tuyên truyền những quy định mới giúp các tiểu thương, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, chính sách pháp luật, yên tâm mở rộng quy mô và hạn chế rủi ro kinh doanh. Không dừng lại ở tuyên truyền, chính quyền xã đẩy mạnh cải cách hành chính và kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tư nhân.

Từ nền tảng nội lực vững chắc và các chính sách hỗ trợ kịp thời, tư duy kinh doanh của người dân tiếp tục thay đổi nhằm thích ứng với bối cảnh mới. Thực tế, khối kinh tế tư nhân nơi đây không còn bó hẹp trong những chuyến xe ngược xuôi bến bãi truyền thống, mà chứng kiến bước bứt phá mạnh mẽ về chất nhờ chủ động bắt nhịp xu thế số hóa và đa dạng hóa dịch vụ.

Đồng chí Đàm Hữu Khanh - Bí thư Đảng ủy xã Thổ Tang khẳng định: Người dân địa phương luôn thể hiện sự nhạy bén khi vừa duy trì vị thế vững chắc các ngành hàng truyền thống như nông sản, hoa quả, hàng tiêu dùng, thời trang, vừa chủ động mở rộng không gian kinh doanh sang các mảng phụ trợ có giá trị gia tăng cao, từ vận tải, kho bãi, dịch vụ tài chính đến y tế, giáo dục... Đặc biệt, làn sóng đổi mới phương thức vận hành đang diễn ra mạnh mẽ khi nhiều hộ kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, livestream bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và chủ động chuyển đổi số toàn diện.

Bước đi chủ động này đồng nhất với các giải pháp trọng tâm mà địa phương định hình cho chặng đường mới. Ưu tiên hỗ trợ khối kinh tế tư nhân tiếp cận các công cụ số như hóa đơn điện tử, chữ ký số, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số và kết nối nông sản lên sàn thương mại điện tử. Song song với đó, địa phương nỗ lực đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp làng nghề Vĩnh Sơn và Cụm công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa, tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, tạo không gian cho các doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ theo đúng tinh thần phát triển bền vững của Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Vượt qua những thách thức từ biến động thị trường, kinh tế tư nhân tại Thổ Tang đã chứng minh sức sống và nội lực mạnh mẽ. Bằng sự nhạy bén của người dân đất chợ, cộng hưởng cùng chính quyền kiến tạo, đồng hành, “mắt xích giao thương” Thổ Tang sẽ còn tiến xa, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế năng động, hiện đại và phát triển bền vững.