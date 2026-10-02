HDBank chốt ngày đăng ký nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

HDBank phát hành hơn 1,5 tỷ cổ phiếu để tăng vốn. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo ngày 12/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%.

Cụ thể, HDBank dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu cho phương án này, với nguồn vốn từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế và trích lập quỹ.

Bên cạnh đó, HDBank dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu là 30%.

Sau khi hoàn tất các phương án trên, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.069 tỷ đồng. Theo ngân hàng, phần vốn điều lệ tăng thêm được dự kiến sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay trung, dài hạn và vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngoài phương án trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng, HDBank còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong giai đoạn 2026-2027.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, đợt phát hành riêng lẻ này dự kiến đưa vốn điều lệ của HDBank lên hơn 72.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất toàn bộ các phương án tăng vốn.