Tài chính tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh: Tăng trưởng gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng

Có thể nói, cơ chế, chính sách về phát triển các định chế tài chính, thanh toán và dịch vụ thẻ, tín dụng và tín dụng tiêu dùng của Ngân hàng Nhà nước, cùng với nhu cầu của nền kinh tế và môi trường kinh tế - xã hội, đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính, công ty tài chính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phát triển, đáp ứng nhu cầu vốn vay tiêu dùng của người dân.

Ở góc độ quản lý, hoạt động tài chính tiêu dùng thông qua các công ty tài chính mang lại hiệu quả và có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cụ thể:

Thứ nhất, góp phần thúc đẩy sản xuất sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, bán lẻ hàng hóa phát triển.

Thông qua việc đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân, người dân trên địa bàn thành phố, tín dụng tiêu dùng tạo điều kiện để người dân, hộ gia đình mua sắm, tiêu dùng trang thiết bị sinh hoạt, đồ dùng cá nhân, phương tiện đi lại, điện thoại... phục vụ sinh hoạt và đời sống. Qua đó, tín dụng tiêu dùng góp phần kích thích sản xuất, tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ảnh minh họa

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 12 công ty tài chính đang hoạt động, cung ứng các dịch vụ tín dụng tiêu dùng, cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp. Tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 8/2026 đạt 182,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cuối năm và chiếm 3,2% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Phân tích theo mục đích sử dụng vốn, cho vay tiêu dùng đạt 125,8 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng dư nợ cho vay của các công ty tài chính trên địa bàn.

Thứ hai, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, hộ gia đình vay vốn, đồng thời góp phần phòng, chống tín dụng đen, tạo điều kiện cho tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.

Sản phẩm tài chính tiêu dùng, cho vay tiêu dùng cá nhân là những khoản vay nhỏ lẻ, phần lớn là vay tín chấp, với hình thức trả góp, thủ tục đơn giản và giải ngân nhanh. Qua đó, tạo thuận lợi cho người vay đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ chi tiêu, mua sắm và tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình.

Ý nghĩa này không chỉ phản ánh sự phù hợp, cần thiết của sản phẩm tài chính tiêu dùng, mà còn góp phần cùng với các hoạt động tín dụng chính sách, tài chính vi mô thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tín dụng đen, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh những hiệu quả trên, môi trường kinh doanh thuận lợi, cùng với đổi mới và ứng dụng công nghệ trong quản lý tín dụng, khai thác và xử lý thông tin khách hàng sẽ tiếp tục tạo nền tảng cho hoạt động tài chính tiêu dùng tăng trưởng và phát triển trong thời gian tới.

Thực tế, so với 5 năm trước đây, quy mô tín dụng của các công ty tài chính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tăng khoảng 1,3 lần. Kết quả kinh doanh gắn liền với chất lượng tín dụng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, những bài học kinh nghiệm về quản lý, kiểm soát nợ xấu; ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động kinh doanh để nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí đầu vào, duy trì lãi suất cạnh tranh và đúng quy định; tạo dựng niềm tin với khách hàng và doanh nghiệp đối tác... đã và đang là những yếu tố cốt lõi để các công ty tài chính nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng trưởng.

Hoạt động của các công ty tài chính cũng cho thấy điều này. Đơn cử, hai công ty tài chính tiêu dùng là Home Credit và HD Saison, với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm 32,4% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính trên địa bàn, vẫn kiểm soát tốt nợ xấu, có kết quả kinh doanh tăng trưởng qua từng năm và chiếm tỷ trọng cao trong tổng kết quả kinh doanh của các công ty tài chính trên địa bàn.