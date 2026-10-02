Xu hướng chứng khoán 2/10, kiên nhẫn chờ điểm mua

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) tiếp tục giảm, áp lực tập trung ở bất động sản và ngân hàng

VN-Index đóng cửa tại 1.749,30 điểm, giảm 1,09%. Các nhóm bất động sản (-2,28%), công nghiệp (-1,42%) và ngân hàng (-1,01%) là những lực cản chính, trong khi y tế (+1,20%) và bán lẻ (+0,59%) đi ngược xu hướng. HNX-Index giảm 1,10% xuống 268,66 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,35% còn 126,52 điểm.

Diễn biến VN-Index phiên 1/10 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Thanh khoản ở mức thấp, độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán: Giá trị giao dịch (GTGD) trên HOSE đạt 15.354 tỷ đồng, tăng 1% so với phiên trước (DoD), nhưng thấp hơn khoảng 14% so với mặt bằng thanh khoản trung bình một tháng và thấp hơn 40,8% so với mức đỉnh 25.926 tỷ đồng ghi nhận ngày 18/9. Tỷ lệ cổ phiếu tăng giá chỉ đạt 30,3% trên HOSE, 26,8% trên HNX và 34,0% trên UPCoM, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Bán lẻ và y tế ngược dòng, một số blue-chip giữ nhịp: Đà tăng tập trung khá hẹp, chủ yếu ở nhóm bán lẻ, y tế và một số cổ phiếu riêng lẻ. TCB, MSN và HDB là những mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Các cổ phiếu nổi bật gồm DHT (+5,44%), MSN (+2,75%), PLX (+2,95%), HDB (+1,82%), TCB (+1,38%), NVL (+1,96%), SAB (+0,93%) và HVN (+0,97%).

Bất động sản và ngân hàng kéo giảm mạnh, VIC gây áp lực lớn lên chỉ số: Nhóm bất động sản lấy đi khoảng 11,8 điểm và nhóm ngân hàng lấy đi gần 3,9 điểm khỏi VN-Index. Riêng VIC là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên chỉ số. VIC đã giảm khoảng 13% so với mức đóng cửa cao lịch sử ghi nhận vào đầu tháng 9, làm gia tăng sức ép từ nhóm vốn hóa lớn. Các mã giảm đáng chú ý gồm GEE (-5,55%), STB (-5,00%), LPB (-4,55%), VIC (-3,47%), TCX (-2,33%), VCB (-0,69%), BID (-1,39%), GVR (-1,65%), VNM (-1,35%) và VPL (-1,26%).

Khối ngoại đảo chiều mua ròng nhờ giao dịch đột biến trên UPCoM, nhưng vẫn bán ròng nhóm ngân hàng. Khối ngoại mua ròng khoảng 3.151 tỷ đồng trên toàn thị trường, chủ yếu nhờ giao dịch trên UPCoM với giá trị mua ròng 3.236 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại vẫn bán ròng 78,7 tỷ đồng trên HOSE và 6,4 tỷ đồng trên HNX. Trên HOSE, nhóm ngân hàng bị bán ròng khoảng 165 tỷ đồng, trong đó TCB (-86 tỷ đồng) và MSB (-71,6 tỷ đồng) dẫn đầu về giá trị bán ròng.

Ở chiều ngược lại, SBT (+160 tỷ đồng), VHM (+61,4 tỷ đồng), HDB (+61 tỷ đồng) và PLX (+51,3 tỷ đồng) được mua ròng mạnh.

Theo Yuanta, động lượng giảm của nhóm ngân hàng và bất động sản vẫn ở mức cao khi nhiều cổ phiếu đóng cửa tại vùng giá thấp nhất trong phiên. Điều này cho thấy VN-Index vẫn còn dư địa điều chỉnh trong các phiên tới.

Triển vọng phục hồi đáng kể của mặt bằng chung thị trường hiện chưa cao. Tuy nhiên, cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu ở một số nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn có triển vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý III, tiêu biểu như dầu khí (PVT, BSR, GAS), bán lẻ (FRT, MWG, DGW), cao su (PHR, GVR, TRC, DPR) và tiêu dùng (MCH, VNM).

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư nên theo dõi và cân nhắc chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất, đồng thời điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu về mức thận trọng, khoảng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt.

Ngoài ra, nhà đầu tư nên tiếp tục kiên nhẫn theo dõi và chờ điểm mua tại những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền giá vẫn thấp hoặc được kỳ vọng có kết quả kinh doanh quý III tích cực, như các nhóm nêu trên. Chiến lược này có thể được xem xét nếu tâm lý thị trường có dấu hiệu phục hồi và cân bằng trở lại sau nhịp điều chỉnh về vùng 1.720 điểm, trong trường hợp VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.760 điểm.