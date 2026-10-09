Cuộc đua thu hút dòng khách Nga trở lại

Số liệu từ Cục Thống kê mới đây cho biết, Việt Nam đã đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, khách quốc tế từ châu Âu ghi nhận tăng trưởng mạnh nhất với 55%, trong đó, thị trường Nga tăng tới hơn 160%, tiếp tục là thị trường gửi khách Âu lớn nhất với hơn 1 triệu lượt khách.

Đây là thị trường có nhu cầu cao về các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và du lịch tránh mùa đông, đồng thời, hưởng lợi từ điều kiện kết nối hàng không giữa hai nước và năng lực dịch vụ tại các điểm đến nghỉ dưỡng của Việt Nam, Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá.

Theo dữ liệu từ nền tảng công nghệ Yandex, Việt Nam đang nổi lên trong nhóm điểm đến châu Á được du khách Nga quan tâm. Nhu cầu tìm kiếm về Việt Nam năm 2025 đã tăng 163%, cao hơn Malaysia (+66%), Nhật Bản (+65%) và Trung Quốc (+63%).

Dữ liệu này không đại diện cho thị phần khách trên thực tế nhưng cho thấy Việt Nam đã nằm trong nhóm điểm đến được cân nhắc cùng các thị trường lớn tại châu Á như Trung Quốc, Thái Lan.

Tín hiệu tìm kiếm liên quan đến Việt Nam tăng mạnh, theo dữ liệu từ Yandex

Trong bối cảnh đó, việc nhận diện nhu cầu sớm hơn có thể giúp các điểm đến địa phương điều chỉnh nội dung, sản phẩm và thời điểm truyền thông phù hợp với từng thị trường.

Dữ liệu từ Yandex cho biết thêm, khách sạn chiếm hơn một nửa lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch Việt Nam, cao hơn tour và chuyến bay. Trong nhóm khách sạn, hành trình từ lần tìm kiếm đầu tiên đến chuyển đổi kéo dài trung bình khoảng 40 ngày.

Hai tín hiệu này cho thấy du khách Nga dành thời gian đáng kể để tìm hiểu nơi lưu trú, trải nghiệm và mức độ phù hợp trước khi đặt chuyến đi.

“Dữ liệu lượng khách giúp đánh giá kết quả của một thị trường, trong khi tín hiệu tìm kiếm có thể bổ sung góc nhìn về giai đoạn nhu cầu đang hình thành. Với khách Nga và CIS, việc hiểu họ tìm kiếm điều gì, vào thời điểm nào và bằng ngôn ngữ nào có thể giúp điểm đến xây dựng nội dung phù hợp hơn”, bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển kinh doanh của Yandex Ads, nhận định.

Trong bức tranh đó, Đà Nẵng là một ví dụ về cách điểm đến địa phương đang kết hợp dữ liệu thị trường với hoạt động xúc tiến. Trong bốn tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 142.000 lượt khách từ Nga và CIS, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Cùng thời điểm, dữ liệu Yandex ghi nhận lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng gần 3 lần còn nhóm tìm kiếm liên quan trực tiếp đến du lịch tăng hơn 4 lần, cho thấy mức độ quan tâm trực tuyến và lượng khách thực tế cùng tăng trong giai đoạn được theo dõi.

Trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, lợi thế thường thuộc về những điểm đến mở cửa và khôi phục kết nối nhanh hơn. Ở giai đoạn tiếp theo, lợi thế có thể chuyển sang những nơi nhận diện nhu cầu sớm hơn, hiểu rõ hành trình ra quyết định và điều chỉnh hoạt động xúc tiến trước mùa du lịch.

Dữ liệu lượng khách cho biết thị trường đã đi đến đâu. Dữ liệu tìm kiếm, khi được đặt trong bối cảnh phù hợp và đối chiếu với số liệu thực tế, có thể giúp điểm đến nhận diện cuộc cạnh tranh đang hình thành ở đâu. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng nâng cao hiệu quả xúc tiến, năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số của ngành du lịch Việt Nam.

Với du khách Nga, cuộc đua tại châu Á vì vậy không chỉ là cuộc đua phục hồi lượng khách mà còn là năng lực hiểu nhu cầu trước khi nhu cầu chuyển thành đặt dịch vụ.