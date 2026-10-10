Nam Việt chốt trả cổ tức tiền mặt, gia đình ông Doãn Tới dự kiến nhận gần 180 tỷ đồng

CTCP Nam Việt (Navico, HOSE: ANV) vừa thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt, với tổng tỉ lệ 10% tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 5% (một cổ phiếu nhận được 500 đồng) và chi tạm ứng cổ tức năm 2026 tỉ lệ thực hiện 5%/mệnh giá (một cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 30/10/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/12/2026. Với hơn 266 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, Nam Việt cần chi ra hơn 266 tỷ đồng để hoàn tất đợt phân phối lợi nhuận này.

Về cơ cấu sở hữu, ông Doãn Tới đang giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Doãn Chí Thanh hiện là hai cổ đông lớn nhất.

Ông Doãn Tới sở hữu hơn 146,6 triệu cổ phiếu tương ứng tỉ lệ 54,98%, còn ông Doãn Chí Thanh nắm giữ hơn 29,5 triệu cổ phiếu tương ứng tỉ lệ 11,07%. Dựa trên tỉ lệ này, đợt chi trả thành công sẽ mang về cho hai cá nhân trên số tiền lần lượt là gần 147 tỷ đồng và gần 30 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2026, Navico đạt hơn 3.778 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: ANV).

Trước thềm đợt chốt quyền nhận cổ tức, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Vào tháng 8, ông Doãn Chí Thiên là Phó Tổng Giám đốc và là con trai của ông Doãn Tới đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu ANV đúng như khối lượng đăng ký trước đó thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 28/07 đến ngày 11/08. Hoàn tất mua vào, tỉ lệ sở hữu của ông Thiên tăng từ 0,8% lên mức 1,18%, tương đương việc nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu.

Ở diễn biến liên quan, ngày 8/10 vừa qua ông Doãn Chí Thiên - Phó Tổng giám đốc Navico và là con trai ông Doãn Tới đã mua thành công một triệu cổ phiếu ANV theo phương thức khớp lệnh như đăng ký trước đó. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Thiên nắm giữ tăng lên 4 triệu đơn vị, tương ứng 1,55% vốn điều lệ Navico.

Với số cổ phiếu đang sở hữu, ông Thiên dự kiến nhận khoảng 4 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này. Như vậy, ba thành viên gia đình ông Doãn Tới dự kiến nhận tổng cộng khoảng 180 tỷ đồng, tương đương gần 68% tổng số tiền Navico chi trả cổ tức đợt này.

Ông Doãn Chí Thanh và ông Doãn Chí Thiên dự kiến nhận tổng cộng gần 34 tỷ đồng tiền cổ tức từ Navico (Ảnh: ANV).

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp thuỷ sản này đạt hơn 3.778 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 330 tỷ đồng, giảm 29% so với mức 464,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Nam Việt đặt mục tiêu doanh thu 7.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.070 tỷ đồng, tăng 7,1% so với kết quả năm trước.

Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 49,1% kế hoạch doanh thu nhưng mới hoàn thành 30,9% mục tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường, cổ phiếu ANV có phiên giao dịch tăng kịch trần ngày 8/10 đạt 18.650 đồng/cổ phiếu, tăng 6,88%. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/10, cổ phiếu ANV giữ nguyên thị giá 16.650 đồng/cổ phiếu.