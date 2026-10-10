Ecobank tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc

Đồng tiền mệnh giá 100 Nhân dân tệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ecobank, một trong các ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng khắp châu Phi, sẽ ký thỏa thuận tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới của Trung Quốc (CIPS), nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ (NDT) giữa châu Phi và Trung Quốc.

Tổng Giám đốc điều hành Ecobank Jeremy Awori cho biết thỏa thuận dự kiến được ký tại Trung Quốc ngày 10/10. Theo ông, CIPS là một bộ phận quan trọng trong hạ tầng hỗ trợ thanh toán quốc tế bằng NDT. Hệ thống này kết nối hơn 5.000 ngân hàng tại trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua đó cung cấp thêm các phương thức thanh toán trực tiếp cho doanh nghiệp giao thương với Trung Quốc.

Ông Awori nhấn mạnh việc hợp tác này sẽ tăng cường kết nối giữa hạ tầng thanh toán bằng NDT của Trung Quốc với nền tảng ngân hàng và thanh toán của Ecobank tại châu Phi. Ngân hàng hiện hoạt động tại 34 quốc gia châu Phi.

Bên cạnh việc tham gia CIPS, Ecobank đang đàm phán với Ngân hàng Trung Quốc về khả năng cung cấp dịch vụ thanh toán bằng NDT. Theo ông Awori, hai bên kỳ vọng sớm công bố thông tin về hợp tác này. Sáng kiến trên sẽ bổ sung cho việc tham gia CIPS và các quan hệ đối tác thanh toán khác của Ecobank nhằm thúc đẩy thương mại giữa châu Phi và Trung Quốc.

Động thái của Ecobank diễn ra trong bối cảnh nhu cầu thanh toán trực tiếp bằng NDT ngày càng tăng tại châu Phi, khi trao đổi thương mại với Trung Quốc mở rộng và Bắc Kinh thúc đẩy quốc tế hóa đồng tiền của nước này. Một số ngân hàng và doanh nghiệp châu Phi đang đầu tư vào hạ tầng thanh toán để giảm bớt các khâu trung gian trong giao dịch xuyên biên giới.

Tuy nhiên, đồng USD vẫn giữ vai trò chủ đạo trong thương mại toàn cầu và dự trữ ngoại tệ. Việc gia tăng sử dụng NDT tại châu Phi hiện chủ yếu gắn với nhu cầu thanh toán thương mại và đầu tư ngày càng lớn với Trung Quốc.

Trước Ecobank, Standard Bank của Nam Phi đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại châu Phi kết nối với CIPS vào tháng 11/2025. Tháng 9/2026, ngân hàng này được cấp phép phối hợp với Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) thực hiện thanh toán bù trừ giao dịch bằng NDT trên khắp châu lục.

Ngoài ra, Ngân hàng Kigali của Rwanda cũng đã tham gia CIPS, trong khi Banco de Fomento Angola (BFA) của Angola đang lên kế hoạch tham gia hệ thống này.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại Trung Quốc - châu Phi tăng gần 18% trong năm 2025. Từ ngày 1/5/2026, Trung Quốc cũng bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ 53 quốc gia châu Phi theo chính sách được công bố.

Việc ngày càng nhiều ngân hàng châu Phi tham gia CIPS cho thấy xu hướng đa dạng hóa hạ tầng thanh toán quốc tế, đồng thời phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa thương mại, đầu tư và hệ thống tài chính của châu Phi với Trung Quốc.