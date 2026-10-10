Hồng Kông - cửa ngõ đưa vàng Nga vào Trung Quốc

Theo phân tích của BullionVault dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê và Điều tra Dân số Hồng Kông, đặc khu này đã nhập khẩu 112,7 tấn vàng có nguồn gốc từ Nga trong 7 tháng đầu năm 2026, vượt mức kỷ lục 92,1 tấn của cả năm 2025. Trong khi đó, năm 2021, trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, lượng vàng Nga nhập khẩu vào Hồng Kông chỉ đạt 3,3 tấn.

Vàng Nga chiếm gần 15% tổng lượng vàng phi tiền tệ nhập khẩu của Hồng Kông trong 7 tháng đầu năm nay, tăng mạnh so với mức 0,6% năm 2021.

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Theo các chuyên gia được CNBC dẫn lời, sự dịch chuyển này phản ánh việc Nga phải tìm đầu ra mới sau khi các nhà sản xuất vàng nước này bị hạn chế tiếp cận những thị trường phương Tây. Tháng 3/2022, Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) đình chỉ tư cách của cả sáu nhà máy tinh luyện vàng và bạc của Nga trong danh sách đạt chuẩn giao nhận quốc tế. Mỹ, Anh và các nước phương Tây sau đó áp đặt thêm những hạn chế đối với vàng Nga.

Trước khi các lệnh trừng phạt được áp dụng, trong giai đoạn 2019-2021, lượng vàng Nga xuất khẩu sang Anh chiếm khoảng hai phần ba sản lượng khai thác của nước này.

Bà Vita Spivak, cố vấn cấp cao tại Gatehouse Advisory Partners, nhận định Hồng Kông đã trở thành trung tâm quan trọng trong thương mại Nga - Trung kể từ khi xung đột nổ ra. Phần lớn vàng Nga được đưa đến Trung Quốc đại lục, nơi không áp đặt lệnh trừng phạt đối với kim loại quý này. Ngoài ra, Hồng Kông còn tạo điều kiện để tiếp cận trực tiếp thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Vai trò của Hồng Kông càng được củng cố khi nhu cầu vàng tại Trung Quốc tăng cao. Nước này coi vàng là khoáng sản chiến lược, trong khi người dân gia tăng nắm giữ vàng vật chất để bảo toàn tài sản và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ.

Theo ông Charles Chang, Giám đốc phụ trách mảng doanh nghiệp khu vực Đại Trung Hoa của S&P Global Ratings, cả ngân hàng trung ương lẫn người tiêu dùng Trung Quốc đều đang mua lượng vàng đáng kể trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Trong khi đó, bà Rhona O’Connell, chuyên gia tại StoneX, cho biết Hồng Kông đang cạnh tranh với Singapore để trở thành trung tâm giao dịch vàng hàng đầu châu Á và có lợi thế về cơ sở hạ tầng.

Sự gia tăng mạnh của lượng vàng Nga qua Hồng Kông cho thấy các lệnh trừng phạt phương Tây đang định hình lại mạng lưới thương mại kim loại quý, đồng thời củng cố vai trò của Trung Quốc và các trung tâm giao dịch châu Á trong dòng chảy vàng toàn cầu.