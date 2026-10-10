Đồng chí Đoàn Minh Huấn tiếp xúc cử tri tại Nghệ An

Đồng chí Đoàn Minh Huấn và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: BP)

Tại hội nghị, cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị Đảng, Nhà nước nghiên cứu xem xét bổ sung chế độ phụ cấp cho đội ngũ viên chức cấp xã; có chủ trương bố trí chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn thể.

Ở lĩnh vực kinh tế, cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và bảo đảm tăng trưởng gắn với nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri đề nghị có cơ chế phù hợp về thu hồi, bồi thường, tái định cư; đồng thời, quan tâm hỗ trợ nông dân chuyển đổi nghề, tạo việc làm bền vững đối với những hộ bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất.

Cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị nghiên cứu xem xét bổ sung chế độ phụ cấp cho đội ngũ viên chức cấp xã. (Ảnh: BP)

Đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội, cử tri kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, những bất cập trong sắp xếp cơ sở giáo dục và áp lực các khoản thu đầu năm học; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách; nâng cao năng lực và chính sách đãi ngộ phù hợp đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, trả lời, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri chung quanh vấn đề chủ trương sáp nhập xã, phường; xây dựng xã, phường hạt nhân; xử lý ô nhiễm môi trường trong Khu công nghiệp Bắc Vinh; giá bán điện mặt trời...

Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BP)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc phản ánh những vấn đề thiết thực của đời sống; đồng thời quan tâm, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề chung của tỉnh và đất nước.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được tiếp nhận nghiêm túc, phân loại đúng thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc đến cùng. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường, cần giải quyết ngay hoặc xác định rõ lộ trình, thời hạn, trách nhiệm và công khai để nhân dân giám sát. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh và Trung ương, các cơ quan chức năng cần rà soát, trả lời cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh tình trạng kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đặc biệt lưu ý yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo hướng đồng hành, theo dõi và giải quyết công việc đến cùng, gắn việc tiếp nhận kiến nghị với kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn và giám sát kết quả thực hiện.