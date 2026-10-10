Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở lên hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong đó tập trung chủ yếu vào công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, bán dẫn; cơ khí chính xác, tự động hóa; sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Bắc Ninh đặt mục tiêu có hơn 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vào năm 2030. Ảnh minh họa: TTXVN

Khoảng 60% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (trong nước) áp dụng hệ thống quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của mạng lưới sản xuất toàn cầu; hình thành và phát triển lực lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa có năng lực sản xuất các loại linh kiện, cụm linh kiện có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao; gia tăng số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa được các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp đầu chuỗi đánh giá, công nhận là nhà cung cấp chính thức hoặc nâng cấp vị trí trong chuỗi cung ứng, nhất là trong các ngành điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, tự động hóa, ô tô và công nghiệp công nghệ cao.

Từ nay đến năm 2030, Bắc Ninh hỗ trợ ít nhất 20 lượt doanh nghiệp mỗi năm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của mạng lưới sản xuất toàn cầu; tổ chức ít nhất 2 hoạt động kết nối cung - cầu, phát triển nhà cung cấp, kết nối trực tiếp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng trong và ngoài thành phố; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ thành phố Bắc Ninh; trong đó gắn kết năng lực cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và nhu cầu của các doanh nghiệp lắp ráp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết thêm, thời gian tới thành phố Bắc Ninh thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ có công nghệ hiện đại, năng lực cạnh tranh cao; các dự án bổ sung những công đoạn, sản phẩm còn thiếu hoặc có năng lực hạn chế trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Song song đó, thành phố phát triển đồng bộ hệ sinh thái hỗ trợ công nghiệp, bao gồm hạ tầng khu, cụm công nghiệp chuyên ngành, công nghiệp hỗ trợ, sinh thái; hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực; phát triển nhà cung cấp và kết nối thị trường.

Thành phố Bắc Ninh ưu tiên thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển các ngành, sản phẩm được lựa chọn trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số 205/2025/NĐ-CP. Cụ thể là: Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, bán dẫn: Được xác định là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, phát huy hệ sinh thái công nghiệp điện tử hiện có và định hướng phát triển Bắc Ninh thành trung tâm điện tử, bán dẫn và công nghiệp công nghệ cao.

Các sản phẩm ưu tiên phát triển gồm: Linh kiện điện tử, quang điện tử có yêu cầu kỹ thuật cao; mạch tích hợp, vi mạch điện tử, chip và linh kiện bán dẫn; cảm biến; mô đun camera thế hệ mới, cảm biến hình ảnh và linh kiện quang điện tử; linh kiện, cụm linh kiện cho máy tính, thiết bị di động, thiết bị thông minh và thiết bị điện tử thế hệ mới...

Công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao: Phát triển theo hướng liên ngành, gắn trực tiếp với công nghiệp điện tử, bán dẫn; cơ khí chính xác, tự động hóa, robot và các sản phẩm công nghệ chiến lược của thành phố. Các sản phẩm ưu tiên phát triển: Linh kiện điện tử, quang điện tử, vi mạch và linh kiện bán dẫn có hàm lượng công nghệ cao; cảm biến; bộ điều khiển; động cơ thế hệ mới và cơ cấu chấp hành có độ chính xác cao phục vụ tự động hóa, robot và thiết bị thông minh; linh kiện và vật liệu phục vụ thiết bị sản xuất, lưu trữ năng lượng tái tạo; vật liệu tiên tiến phục vụ điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác và robot.

Các sản phẩm công nghệ hỗ trợ cho đường sắt, hàng không vũ trụ và các ngành công nghiệp công nghệ cao khác sẽ được thành phố Bắc Ninh nghiên cứu, thu hút phù hợp với sự hình thành thị trường và doanh nghiệp dẫn dắt. Ngoài ra, thành phố Bắc Ninh còn đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ các ngành cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác và tự động hóa; sản xuất, lắp ráp ô tô; dệt may, da giày...

Phối cảnh Khu công nghiệp Nghĩa Hưng (xã Tiên Lục), quy mô 148,68 ha, tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, định hướng thu hút các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Ảnh: TTXVN

Bắc Ninh định hướng lấy thị trường trong nước, đặc biệt là nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp FDI làm nền tảng trong phát triển thị trường công nghiệp hỗ trợ; đồng thời mở rộng thị trường vùng, trong nước và quốc tế.

Bắc Ninh cũng sẽ quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên; tham gia mạng lưới nhà cung cấp khu vực và toàn cầu; chú trọng các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ và các quốc gia EU...

Để đạt mục tiêu này, Bắc Ninh tăng cường thu hút đầu tư, hoàn thiện chuỗi cung ứng trên địa bàn; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ chất lượng cao; phát triển thị trường, cơ sở dữ liệu và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng; xây dựng và phát triển hạ tầng phục vụ công nghiệp hỗ trợ...

Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố Bắc Ninh xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố, riêng quý III/2026 tăng 13,83%, đứng thứ 3 cả nước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,87% (riêng công nghiệp tăng 13,84%); dịch vụ tăng 8,88%...

Công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Bắc Ninh. Bắc Ninh đã từng bước chuyển từ trung tâm sản xuất, lắp ráp quy mô lớn sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 của thành phố Bắc Ninh ước tăng 20,16% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng năm nay của thành phố (giá hiện hành) ước đạt 2,39 triệu tỷ đồng, tăng 16,89%; trong đó, khu vực FDI ước đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 17,59%.

Thành phố Bắc Ninh đã đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp, trọng tâm là các khu, cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thành phố đã quy hoạch 72 khu công nghiệp đến năm 2030 với tổng diện tích 21.519 ha; trong đó, 39 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích 11.903 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 52%.

Ngoài ra, thành phố hiện có 101 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 4.113 ha, góp phần bổ sung quỹ đất phát triển sản xuất, thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.