Giá vàng có lùi về 4.000 USD/ounce?

Tuần từ ngày 5-10/10, giá vàng SJC trong nước chủ yếu dao động quanh mốc 140 triệu đồng/lượng, trước khi tăng nhẹ vào cuối tuần. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,3% bất chấp sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Triển vọng giá vàng thời gian tới được dự báo tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào dữ liệu lạm phát và định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mua bán vàng tại Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

*Giá vàng SJC "lình xình" quanh mốc 140 triệu đồng/lượng

Trong phiên đầu tuần 5/10, giá vàng SJC được duy trì ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối tuần trước. Mức giá này tiếp tục được duy trì cho đến sáng 6/10.

Đến chiều 6/10, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, xuống còn 139,9-142,9 triệu đồng/lượng. Sáng 7/10, giá vàng quay trở lại mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, trước khi giảm 500.000 đồng/lượng vào buổi chiều, xuống còn 140-143 triệu đồng/lượng. Trong ngày 8/10, giá vàng SJC gần như không biến động, duy trì mức niêm yết trên trong cả phiên sáng và chiều.

Sau những ngày giao dịch trầm lắng, thị trường vàng trong nước khởi sắc trở lại từ ngày 9/10. Sáng cùng ngày, giá vàng SJC tăng 800.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó, lên mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng. Đến buổi chiều, giá tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, đạt 141,8-144,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 10/10, giá vàng SJC giữ nguyên mức niêm yết cuối ngày 9/10. Như vậy, so với đầu tuần, giá vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Áp dụng tỷ giá Vietcombank hôm nay, giá vàng trong nước hiện đắt hơn giá thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các khoản phí).

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước tuần qua diễn biến khá trầm lắng trong những phiên đầu tuần, với một số nhịp điều chỉnh giảm, trước khi phục hồi vào cuối tuần. Diễn biến này cho thấy giá vàng vẫn chịu tác động từ các yếu tố thị trường, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động khó lường.

* Giá vàng thế giới phục hồi bất chấp sức ép từ đồng USD

Tuần qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,3%, nhờ lực mua giá thấp xuất hiện sau khi kim loại quý chạm đáy 2 tháng. Đà phục hồi diễn ra bất chấp sức ép từ đà tăng của đồng USD và việc lợi suất trái phiếu Mỹ lên mức cao nhất hơn hai thập kỷ.

Trong phiên 9/10, giá vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp, chạm mức cao nhất trong một tuần. Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 1,5%, lên 4.194,36 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 của Mỹ tăng 1,4% và chốt phiên ở mức 4.216,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phục hồi bất chấp sức ép từ đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN phát

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, vừa được công bố, cho thấy các nhà hoạch định chính sách chia rẽ về lý do tăng lãi suất. Một số thành viên cho rằng cần tăng lãi suất để kiểm soát ảnh hưởng từ biến động giá năng lượng và các mặt hàng khác. Nhóm có quan điểm cứng rắn hơn xem đây là giải pháp bắt buộc nhằm ngăn nguy cơ lạm phát do nhu cầu tăng cao.

Ông Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree nhận xét biên bản cho thấy hiện chưa có lộ trình lãi suất rõ ràng, khiến thị trường vàng tiếp tục biến động.

Ông Nitesh Shah cũng nhận định lợi suất duy trì ở mức cao phản ánh lo ngại về nợ công gia tăng. Theo ông, khi nợ công tăng, dòng tiền có xu hướng tìm tới vàng như kênh trú ẩn thay thế tiền giấy và các tài sản do chính phủ phát hành.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho biết Fed sẽ cần tăng lãi suất thêm lần nữa để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch định giá xác suất 19% cho khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, và 84% cho khả năng có ít nhất một đợt tăng 25 điểm cơ bản trước tháng 12. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lãi.

Bên cạnh đó, trên thị trường vàng vật chất, nhu cầu tại Ấn Độ trong tuần này chững lại khi giá phục hồi. Giao dịch tại Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, cũng trầm lắng trong tuần giao dịch bị rút ngắn do kỳ nghỉ lễ.

Về triển vọng của giá vàng, ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, cho rằng số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố tuần tới có thể là chất xúc tác cho nhịp biến động lớn tiếp theo của vàng. Ông cho biết nếu lạm phát vẫn dai dẳng, đẩy Fed vào chu kỳ tăng lãi suất mạnh hơn, giá vàng giao ngay có thể phải kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD thêm một lần nữa.

Thống đốc Fed Christopher Waller hôm 8/10 cho biết Fed có thể cần tiếp tục tăng lãi suất, nhưng vẫn linh hoạt về tốc độ tăng và để ngỏ khả năng giữ nguyên lãi suất trong tháng 10.

Ông Grant dự báo giá vàng có thể lùi về 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi lên 4.400 USD/ounce vào cuối năm nay, với lực đỡ chính từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương. Theo số liệu chính thức, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua ròng vàng tháng thứ 23 liên tiếp trong tháng 9.

Về dài hạn, công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus dự báo giá vàng sẽ lập các mức cao kỷ lục mới trong năm 2027, với giá trung bình đạt 5.330 USD/ounce, khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản thay thế cho các tài sản truyền thống định giá bằng USD. Trong khi đó, các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư TD Securities giữ nguyên dự báo giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2027, nhờ lực mua liên tục từ các quỹ ETF và nhu cầu từ các nhà đầu tư tự do.