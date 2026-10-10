Giá vàng tuần tới: Kỳ vọng tăng giá đang dần trở lại?

Giá vàng khép lại tuần giao dịch với mức tăng trong một tuần biến động mạnh. Áp lực ban đầu từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và những lo ngại lạm phát quay trở lại đã dần nhường chỗ cho đà phục hồi vào cuối tuần, nhờ lợi suất hạ nhiệt, giá dầu giảm và hoạt động mua vào khi giá xuống gia tăng trở lại.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.142,40 USD/oz trong phiên giao dịch tối Chủ nhật. Ban đầu, kim loại quý này tăng giá khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá tác động lạm phát từ cuộc xung đột Mỹ - Iran, giá dầu duy trì ở mức cao và đợt mua vàng mới của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC).

Tuy nhiên, đà tăng chững lại vào thứ Ba khi đồng USD và lợi suất trái phiếu mạnh lên. Giá vàng tiếp tục chịu sức ép lớn hơn sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách vẫn dự kiến cần thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

Áp lực bán gia tăng trong phiên thứ Tư khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất và đồng USD mạnh lên tiếp tục gây bất lợi cho các tài sản không sinh lợi suất. Giá vàng giao ngay giảm xuống mức thấp nhất trong tuần là 4.066,31 USD/oz, trước khi lực mua quay trở lại khi giá tiến gần vùng thấp của biên độ giao dịch gần đây.

Giá vàng phục hồi trong phiên thứ Năm sau khi phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm diễn ra thuận lợi, giúp lợi suất giảm từ các mức cao ghi nhận vào buổi sáng. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của giá dầu vẫn khiến rủi ro lạm phát và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12 trở thành những yếu tố được thị trường quan tâm.

Phiên thứ Sáu ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong tuần, khi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và giá dầu hạ nhiệt sau những thông tin về tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Những diễn biến này đã làm giảm bớt một phần áp lực lên giá vàng.

Đà phục hồi tiếp tục được củng cố sau khi chỉ số sơ bộ niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm xuống 46,3 điểm, trong khi kỳ vọng lạm phát gia tăng. Điều này củng cố sức hấp dẫn của vàng với vai trò là tài sản phòng ngừa lạm phát, đồng thời khiến thị trường tập trung sự chú ý vào các dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố trong tuần tới.

Sau khi tăng lên mức cao nhất tuần là 4.207,48 USD/oz vào sáng sớm thứ Sáu, giá vàng giao ngay hạ nhiệt khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giao dịch ở mức chỉ còn cách ngưỡng kháng cự quan trọng 4.200 USD/oz khoảng 5 USD.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia đang tiến gần trở lại mức đa số dự báo giá vàng tăng, trong khi chưa đến một nửa nhà đầu tư cá nhân tin rằng kim loại quý này sẽ đi lên trong tuần tới.

Nguồn: Kitco

Tham gia khảo sát Kitco, trong 14 chuyên gia có 7 chuyên gia (50%) dự báo giá vàng tăng, 2 chuyên gia (14%) dự báo giảm, 5 chuyên gia còn lại (36%) cho biết khó dự báo hướng đi của vàng hoặc kỳ vọng giá sẽ dao động đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, khảo sát với 206 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 93 người (45%) kỳ vọng giá tăng, 77 người khác (37%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 36 nhà đầu tư còn lại (18%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

“Giá sẽ tăng”, Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com nhận định.

Theo ông, các yếu tố nền tảng của thị trường chưa có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Mỹ tiếp tục duy trì quan điểm không tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, giá năng lượng có thể giảm, tạo điều kiện cho thị trường kim loại phục hồi.

Về mặt kỹ thuật, Newsom nhận định hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đang trong trạng thái quá bán và có thể phát đi tín hiệu tăng giá ngắn hạn nếu chốt phiên thứ Sáu trên mức 4.187,10 USD/oz, được thiết lập ngày 6/10. Giá vàng hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động 45 ngày quanh 4.398 USD/oz, cho thấy còn dư địa phục hồi trong ngắn hạn.

Cùng quan điểm, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng đợt bán tháo trong tuần có thể đã đánh dấu giai đoạn lực bán suy yếu. Đáng chú ý, giá vàng nhanh chóng thu hút lực mua sau khi giảm xuống vùng thấp và kết thúc tuần trong sắc xanh. Theo ông, dù khó xác định chính xác đáy thị trường, những diễn biến gần đây cho thấy lực mua tiếp tục xuất hiện quanh ngưỡng 4.000 USD/oz.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, cũng dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Theo ông, kỳ vọng Fed không nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 có thể giúp giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với kim loại quý. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và đồng USD mạnh lên vẫn là những yếu tố hạn chế đà tăng.

Trong khi đó, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng các dữ liệu lạm phát dự kiến công bố trong tuần tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến giá vàng cũng như kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Theo ông, báo cáo việc làm tháng 9 chỉ ghi nhận 29.000 việc làm mới đã khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, định hướng chính sách thời gian tới vẫn phụ thuộc vào cách Fed đánh giá các dữ liệu kinh tế mới.

Grady nhận định giá vàng đang duy trì tương đối vững chắc bất chấp diễn biến của thị trường trái phiếu và lợi suất. Dù vậy, kim loại quý có thể tiếp tục dao động trong biên độ gần đây với mức độ biến động lớn, khi hoạt động giao dịch tự động dựa trên thuật toán đang chi phối đáng kể phản ứng của thị trường trước các thông tin mới.

Đáng chú ý, ông dự báo số liệu lạm phát tuần tới có thể cao hơn kỳ vọng do tác động từ giá năng lượng. Tuy nhiên, một báo cáo đơn lẻ chưa đủ để xác định liệu áp lực lạm phát chỉ mang tính ngắn hạn hay sẽ kéo dài, trong bối cảnh nhiều yếu tố đang tác động đồng thời đến thị trường.

Ở nhóm có quan điểm thận trọng, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng tiếp tục đi ngang cho đến khi chiến tranh kết thúc. Theo ông, khi căng thẳng hạ nhiệt, thị trường có thể kỳ vọng lạm phát giảm, qua đó giảm áp lực tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương. Đồng thời, đồng USD có thể mất đi phần hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, ông không kỳ vọng giá vàng giảm mạnh hoặc sớm xuất hiện một đợt bứt phá.

Tương tự, Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, duy trì quan điểm trung lập khi cho rằng giá vàng đang dao động trong một biên độ nhất định. Theo ông, diễn biến địa chính trị, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tạo ra những tác động trái chiều, khiến xu hướng thị trường chưa thực sự rõ ràng.

Cieszynski cho rằng Fed dường như đang nghiêng về việc chưa điều chỉnh chính sách tại cuộc họp tiếp theo. Trong bối cảnh đó, dữ liệu lạm phát tuần tới sẽ là yếu tố cần theo dõi, song nếu không xuất hiện thay đổi đáng kể, giá vàng có thể tiếp tục giằng co.

Ngoài chính sách tiền tệ, ông cũng lưu ý kết quả các cuộc bầu cử quan trọng tại Mỹ và nhiều quốc gia khác có thể tạo ra bước ngoặt đối với thị trường. Tuy nhiên, tác động cụ thể sẽ phụ thuộc vào diễn biến chính trị và mức độ thay đổi niềm tin của nhà đầu tư sau các cuộc bầu cử.

Ở chiều dự báo giảm, Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục chịu sức ép trong tuần tới. Theo ông, trong khoảng một tuần rưỡi gần đây, giá vàng giao ngay nhiều lần vượt 4.200 USD/oz trong phiên nhưng đều gặp lực bán. Kim loại quý cần thiết lập được vị thế vững chắc trên ngưỡng 4.230 USD/oz để cho thấy vùng đáy đã hình thành.

Chandler dự báo CPI của Mỹ có thể tăng tốc. Cùng với khả năng điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất Fed từ nay đến giữa năm sau, diễn biến này có thể tiếp tục gây bất lợi cho giá vàng.

Tuần tới, dữ liệu lạm phát sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường, với việc Mỹ công bố báo cáo CPI và PPI tháng 9. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi các cuộc khảo sát quan trọng về hoạt động sản xuất tại các khu vực và những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Sáng thứ Ba, Mỹ sẽ công bố doanh số bán nhà hiện có trong tháng 9. Tiếp đó, báo cáo CPI sẽ là tâm điểm trong sáng thứ Tư. Sang thứ Năm, thị trường sẽ đón nhận báo cáo PPI, doanh số bán lẻ tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cùng các cuộc khảo sát hoạt động sản xuất của Fed Philadelphia và Fed New York (Empire State).

Đến tối thứ Năm, các nhà giao dịch sẽ theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok.