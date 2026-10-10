Bộ Tài chính đã có tờ trình số 812/TTr-BTC ngày 2/10 gửi Đảng ủy Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phù hợp với thị trường điện cạnh tranh; trong đó làm rõ phương án cơ cấu lại vốn tại các doanh nghiệp trực thuộc, tổ chức các khâu phát điện, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện.

Theo tờ trình, việc hoàn thiện Đề án được thực hiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, ý kiến của Bộ Công Thương và báo cáo của EVN, nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thẩm quyền và phù hợp với định hướng phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Bộ Tài chính trình Đề án tái cấu trúc EVN phù hợp với thị trường điện cạnh tranh.

Theo đề xuất, EVN tiếp tục là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong giai đoạn 2026-2030; duy trì 100% vốn tại 5 Tổng công ty Điện lực, EVNGENCO1 và Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức. Đồng thời, EVN sẽ giảm tỷ lệ vốn góp tại EVNGENCO2 và EVNGENCO3 nhưng vẫn giữ quyền chi phối.

Về khâu phát điện, Bộ Tài chính đề xuất không thành lập Tổng công ty Phát điện Chiến lược Quốc gia mà tập trung tái cấu trúc các đơn vị phát điện trong EVN, bảo đảm phù hợp với thị trường cạnh tranh và không ảnh hưởng đến phương án thu xếp tài chính cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Đối với khâu truyền tải điện, Bộ Tài chính đề xuất trước mắt tiếp tục duy trì Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) là công ty TNHH MTV do EVN nắm giữ 100% vốn. Sau khi tháo gỡ các khó khăn và bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, EVN sẽ nghiên cứu phương án tách EVNNPT thành doanh nghiệp độc lập theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Về phân phối và bán lẻ điện, lộ trình được chia thành ba giai đoạn. Đến hết năm 2027, hoàn thành tách bạch chi phí phân phối và bán lẻ điện. Giai đoạn 2028-2030, tiếp tục tách bạch chi phí ở tất cả các cấp điện áp, nghiên cứu và thí điểm tách biệt về tổ chức giữa hai khâu. Sau năm 2030, từng bước chuyển các đơn vị bán lẻ điện hạch toán phụ thuộc thành công ty hạch toán độc lập khi đủ điều kiện. Việc nghiên cứu cổ phần hóa các công ty bán lẻ điện dự kiến thực hiện sau năm 2035.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa thống nhất với một số đề xuất, đặc biệt là việc tiếp tục duy trì EVNNPT trực thuộc EVN và lộ trình tái cấu trúc khâu phân phối, bán lẻ điện. Bộ này cũng đề nghị đánh giá kỹ tác động tài chính, cơ chế tập trung khấu hao và ảnh hưởng của mô hình hạch toán phụ thuộc đến tính minh bạch của thị trường điện.

Theo Bộ Tài chính, việc duy trì một số nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong EVN có ý nghĩa quan trọng đối với vận hành hệ thống điện, điều tiết chi phí mua điện, ổn định giá bán lẻ và thực hiện nhiệm vụ công ích. Đây cũng là nguồn lực tài chính, tài sản bảo đảm giúp EVN huy động vốn đầu tư các dự án nguồn điện lớn trong thời gian tới.

Đề án hướng tới tái cấu trúc EVN theo lộ trình phù hợp, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường điện cạnh tranh.