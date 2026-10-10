Thung lũng Silicon thừa nhận cơn ác mộng mới từ ngành Robot Trung Quốc

Chỉ trong vòng một năm, thái độ của giới đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon đối với ngành công nghiệp robot Trung Quốc đã xoay chuyển 180 độ.

Nếu như vào năm 2025, khi ông Ryan Cunningham - nhà đầu tư tại Edgerunner Ventures - đề xuất một chuyến khảo sát Trung Quốc trong nhóm chat WhatsApp, ý tưởng này chỉ nhận lại những tiếng cười đùa cợt cùng câu hỏi liệu có thể "lén mang một con robot hình người về Mỹ", thì đến năm 2026, câu chuyện đã hoàn toàn khác. Hàng loạt nhóm chat của giới đầu tư Mỹ tràn ngập kế hoạch tới Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh.

Những chuyến đi này được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, từ các nhóm riêng lẻ cho đến các tour nghiên cứu chuyên sâu có chi phí lên tới 10.000 USD (khoảng 255 triệu đồng) mỗi người, bao gồm dịch vụ trọn gói từ tham quan nhà máy, phiên dịch viên, khách sạn 5 sao cho đến các bữa tối kết nối với giới lãnh đạo công nghệ bản địa. Sự góp mặt của các đối tác đến từ các quỹ tên tuổi như Eclipse, G2 Venture Partners, Chemistry VC, Founders Fund hay Khosla Ventures cho thấy mức độ nghiêm túc và cấp bách của vấn đề.

Giải thích về động lực đằng sau làn sóng này, ông Ryan Cunningham nhấn mạnh: "Muốn nghiêm túc với robot, chúng ta cần học từ những gì Trung Quốc đang làm".

Sự lo ngại của Thung lũng Silicon không phải là không có cơ sở khi nhìn vào những dữ liệu thống kê toàn cầu. Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu công nghệ Omdia, hai doanh nghiệp Trung Quốc là Unitree và AgiBot đã chiếm tới 71% tổng lượng robot hình người xuất xưởng trên toàn cầu trong năm trước.

Song song đó, tổ chức nghiên cứu Mercator Institute for China Studies (MERICS) tại Đức chỉ ra rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đang nắm giữ tới 63% số công ty cốt lõi trong chuỗi cung ứng linh kiện robot hình người trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi phần lớn các startup robot tại Mỹ vẫn đang loay hoay ở giai đoạn phát triển ban đầu, báo cáo Đánh giá Công nghệ Mới nổi năm 2026 của Đại học Stanford chỉ ra một điểm yếu chí mạng: các công ty Mỹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào các nhà cung cấp Trung Quốc từ khâu linh kiện đến lắp ráp. Nhận định về chiến lược này, nhà phân tích cấp cao Wendy Chang tại MERICS cho biết Trung Quốc cực kỳ tập trung vào phần cứng và đang nỗ lực kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái chuỗi cung ứng robot.

Trước đây, giới công nghệ Mỹ duy trì một niềm tin vững chắc rằng trong khi Trung Quốc mạnh về sản xuất gia công, thì Mỹ sẽ giữ vững ngôi vương độc tôn về trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, những chuyến khảo sát trực tiếp tại đại lục đã đập tan giả định đó. Neel Mehta, nhà đầu tư tại G2 Venture Partners, thừa nhận rằng chuyến đi đến Thâm Quyến và Bắc Kinh đã chứng minh các định kiến lâu nay của giới công nghệ Mỹ về Trung Quốc đã lỗi thời.

Sự trỗi dậy của các mô hình AI mã nguồn mở và nội địa tại Trung Quốc - tiêu biểu là DeepSeek, Qwen của Alibaba hay Kimi của Moonshot AI - đã tạo ra một cột mốc bước ngoặt.

Chia sẻ về hiện tượng này, chuyên gia Rui Ma, người điều hành nền tảng nghiên cứu Tech Buzz China, nhận định: "Hiệu ứng DeepSeek đã tạo ra một cú thức tỉnh. Các nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi Trung Quốc còn sở hữu những năng lực nào mà họ chưa nhìn thấy".

Ảnh: Tech Times

Dù vậy, bức tranh công nghệ không hoàn toàn một chiều. Charly Mwangi, đối tác tại quỹ Eclipse, sau khi trực tiếp thị sát đã chỉ ra những điểm hạn chế còn tồn đọng: các dòng robot Trung Quốc có thể thực hiện những màn biểu diễn động tác vô cùng ấn tượng như võ thuật hay nhảy múa, nhưng vẫn gặp trở ngại trước các tác vụ đời sống đơn giản. Ông chứng kiến một cỗ máy có thể múa võ uyển chuyển nhưng lại chưa đủ khả năng tự nhặt một chai nước rồi bỏ vào thùng rác.

Hơn thế nữa, bài toán lớn nhất đối với các startup robot mới thành lập vẫn là sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc trong giai đoạn đầu, buộc họ phải tìm kiếm các phương án thay thế dài hạn.