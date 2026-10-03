Tuyên Quang:Chặn đứng xe chở lượng lớn thực phẩm lậu đưa đến quán ăn cổng trường tiêu thụ

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa ngăn chặn vụ vận chuyển lượng lớn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, tối 1.10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực tổ 4, phường Hà Giang 1, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô 7 chỗ màu xám bạc có biểu hiện nghi vấn và yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Đỗ Tiến M. (SN 1983, trú tại xã Thanh Thủy, Tuyên Quang), qua kiểm tra, trên xe có nhiều bao tải màu xanh chứa 10 thùng xúc xích, lạp xưởng đông lạnh với tổng trọng lượng khoảng 135kg.

Lực lượng chức năng ngăn chặn xe chở lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đối với số hàng hóa đang vận chuyển.

Theo đó, số thực phẩm trên được vận chuyển để cung cấp, tiêu thụ tại các quán ăn khu vực cổng trường học thuộc địa bàn phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2.

Cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao người, phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.