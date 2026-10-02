Lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích

Thông tin từ chính quyền xã Kim Bảng (tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trên sông Lam.

Theo nguồn tin ban đầu được biết, khoảng 13h45 chiều nay, 2 vợ chồng trú tại xã Vạn An dùng thuyền nhỏ ra khu vực sông Lam, đoạn chảy qua địa bàn xã Kim Bảng để tìm kiếm phế liệu. Khi đang di chuyển trên sông thì chiếc thuyền bất ngờ gặp sự cố khiến cả 2 rơi xuống nước.

Một số người dân phát hiện người chồng chới với rồi chìm xuống nước nên hô hoán, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Kim Bảng phối hợp lực lượng chức năng huy động người và phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Lãnh đạo xã Kim Bảng cho biết: Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân.

Tuy nhiên, đến 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương mới chỉ tìm thấy con thuyền bị chìm, còn tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Hiện các lực lượng vẫn mở rộng khu vực tìm kiếm dọc theo dòng sông Lam.