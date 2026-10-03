Xã Yên Mô ra mắt mô hình “Thôn Khánh Dương không ma tuý”

Các hội, đoàn thể thôn Khánh Dương ký kết xây dựng mô hình "Thôn Khánh Dương không ma tuý".

Các đại biểu dự hội nghị.

Thôn Khánh Dương có 658 hộ với 2.221 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn chủ yếu làm nông nghiệp, một bộ phận làm nghề truyền thống, buôn bán nhỏ và lao động tại các khu công nghiệp. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn tương đối ổn định, chưa phát hiện các tụ điểm phức tạp về ma túy, không có các cơ sở sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là nguy cơ ma túy xâm nhập từ địa bàn khác; một số gia đình, người dân còn hạn chế trong việc nhận diện, phòng ngừa, thông tin tố giác liên quan đến ma túy… Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, xã Yên Mô triển khai xây dựng mô hình “Thôn Khánh Dương không ma túy”.

Mô hình được triển khai với các hoạt động: vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào, phát hiện những hành vi vi phạm an ninh trật tự, bài trừ các tệ nạn xã hội và ma túy trên địa bàn; giúp cơ quan chức năng, nhất là lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo xã Yên Mô tặng hoa chúc mừng thôn Khánh Dương ra mắt mô hình thôn không ma túy.

Tại hội nghị, UBND xã Yên Mô đã công bố quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng mô hình “Thôn Khánh Dương không ma tuý” gồm 7 thành viên; tham gia ký kết xây dựng “Thôn Khánh Dương không ma tuý”.

Việc xây dựng mô hình “Thôn Khánh Dương không ma túy” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên về tác hại của ma túy; phát huy vai trò của cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong việc phối hợp quản lý, giám sát, phát hiện và ngăn chặn tệ nạn từ sớm. Từ đó, góp phần xây dựng thôn Khánh Dương bình yên, văn minh, an toàn, vì cuộc sống hạnh phúc của mỗi gia đình và tương lai của thế hệ trẻ.