Cử tri Nga bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia

Trong 3 ngày, từ 18 đến 20/9, Nga tổ chức đồng thời nhiều cuộc bầu cử ở các cấp. Tâm điểm là cuộc bầu cử Duma Quốc gia với 450 ghế, trong đó 225 ghế được phân bổ theo danh sách các đảng chính trị giành được tối thiểu 5% tổng số phiếu bầu trên toàn quốc; 225 đại biểu còn lại được bầu trực tiếp tại các đơn vị bầu cử, với mỗi đơn vị bầu cử lựa chọn một đại biểu.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8h sáng 18/9 tại các thành phố của Nga. Ảnh: RiaNovosti

Do đó, khi tham gia bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bỏ phiếu, mỗi cử tri sẽ nhận hai lá phiếu, gồm một để lựa chọn đảng họ ủng hộ và một để lựa chọn ứng cử viên cụ thể.

Bên cạnh đó, tại 11 chủ thể liên bang của Nga (đơn vị hành chính cấp bang và tương đương), cử tri sẽ tham gia bầu người đứng đầu, trong đó bầu trực tiếp tại 8 khu vực và thông qua cơ quan lập pháp tại 3 khu vực; 39 chủ thể liên bang tiến hành bầu cơ quan lập pháp địa phương; và tại 10 trung tâm hành chính (thủ phủ của các chủ thể liên bang), cử tri sẽ bầu đại biểu cơ quan đại diện cấp thành phố.

Hiến pháp Nga xác định nước này có tổng cộng 89 chủ thể liên bang, gồm Cộng hòa Crimea, thành phố Sevastopol (trên bán đảo Crimea), cùng 4 khu vực mà Moskva tuyên bố sáp nhập năm 2022, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Quân nhân Nga tham gia bỏ phiếu sớm trong kỳ bầu cử 2026. Ảnh: RiaNovosti

RIA Novosti dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết đây là lần đầu tiên người dân tại Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson tham gia bầu nghị sĩ Duma Quốc gia.

Theo RiaNovosti, các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã mở cửa tại vùng Kamchatka và khu tự trị Chukotka từ 8h sáng 18/9 (3h theo giờ Hà Nội). Tại hai địa phương này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu nghị sĩ Duma Quốc gia và đại biểu cơ quan lập pháp khu vực.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đánh giá cuộc bầu cử năm nay được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, với các biện pháp an ninh được tăng cường tại các điểm bỏ phiếu. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết các điều kiện cần thiết cũng được chuẩn bị để quân nhân có thể thực hiện quyền bầu cử mà không làm gia tăng nguy cơ an ninh đối với họ.

Phát biểu trước ngày bỏ phiếu, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân thực hiện quyền hiến định và đưa ra quyết định có trách nhiệm.

"Thưa các bạn, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày – 18, 19 và 20 tháng 9. Tôi kêu gọi các bạn hãy thực hiện quyền hiến pháp của mình và đưa ra quyết định thấu đáo, có trách nhiệm để kết quả bầu cử khẳng định sự trưởng thành và khả năng phục hồi của xã hội Nga", Tổng thống Nga phát biểu.

Có 10 đảng tham gia tranh cử trong kỳ bầu cử Duma Quốc gia lần này, với khoảng 4.500 ứng viên. Tổng cộng, hơn 111 triệu cử tri có quyền tham gia cuộc bầu cử, trong đó hơn 1,8 triệu người đang sinh sống bên ngoài lãnh thổ Nga.

Ngoài bỏ phiếu trực tiếp, Nga còn triển khai hình thức bỏ phiếu trực tuyến. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, hệ thống này được áp dụng tại 32 khu vực, với hơn 4 triệu người đủ điều kiện sử dụng. Cử tri đã đăng ký bỏ phiếu điện tử nhưng nếu thay đổi quyết định, họ có thể đi bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu theo quy định.

Đối với công dân Nga ở nước ngoài, 333 điểm bỏ phiếu được mở tại 152 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo bà Pamfilova, hình thức bỏ phiếu kéo dài 3 ngày đã trở nên quen thuộc với cử tri Nga và giúp các cơ quan chức năng có thêm điều kiện tổ chức, bảo đảm an ninh cho quá trình bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu dự kiến được công bố vào đầu tuần tới.