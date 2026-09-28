Đảng cực hữu Pháp đạt bước tiến lịch sử trong cuộc bầu cử Thượng viện

Kết quả bầu cử đã giúp đảng RN tăng gấp bốn lần số lượng ghế đại diện tại Thượng viện Pháp. Đây được xem là bước nhảy vọt đáng chú ý đối với phe cực hữu. Trước đó, đảng này lần đầu có mặt tại Thượng viện vào năm 2014 với vỏn vẹn 2 ghế, và chỉ giành được 3 ghế trong kỳ bầu cử năm 2023.

Cứ ba năm một lần, các quan chức dân cử địa phương sẽ bỏ phiếu bầu thượng nghị sĩ mới cho một nửa số ghế trong Thượng viện Pháp, mỗi người sẽ phục vụ nhiệm kỳ sáu năm.

Bà Marine Le Pen. Ảnh: X/MLP_officiel

Theo tuyên bố từ Chủ tịch đảng RN Jordan Bardella, các thượng nghị sĩ mới trúng cử của đảng sẽ liên minh với Liên minh Hữu nghị vì Cộng hòa (UDR). Mặc dù RN đạt kỷ lục mới, kết quả sơ bộ cho thấy các lực lượng chính trị truyền thống – bao gồm phe cánh hữu, phe trung lập và phe cánh tả – vẫn duy trì vị thế là ba lực lượng nòng cốt tại Thượng viện Pháp.

Phát biểu trên mạng xã hội X, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng RN đồng thời là ứng cử viên tổng thống tới đây, đã gọi đây là một "thắng lợi lịch sử" và là cột mốc quan trọng đối với phong trào cực hữu tại Pháp.

Thắng lợi tại Thượng viện Pháp tiếp nối đà tăng cường ảnh hưởng của RN trên chính trường Pháp. Sau cuộc bầu cử quốc hội sớm do Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi vào năm 2024, RN đã vươn lên trở thành đảng đơn lẻ lớn nhất tại Hạ viện Pháp.

Thành công mới nhất này diễn ra chỉ vài tháng trước khi nước Pháp bước vào cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, thời điểm Tổng thống Emmanuel Macron sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ. Việc củng cố vị thế tại cả hai viện lập pháp được nhận định là bước đệm chính trị quan trọng cho chiến dịch tranh cử vào Điện Élysée của bà Le Pen.

Pháp dự kiến ngày bầu cử tổng thống năm 2027