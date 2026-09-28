Nổ súng ở Mỹ, 7 người thương vong

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, cuộc tranh cãi đã dẫn đến vụ nổ súng tại một câu lạc bộ thoát y hoạt động sau giờ quy định ở Detroit vào sáng 27/9 (giờ địa phương), khiến 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

"Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ nổ súng lúc 7h21 sáng 27/9 trên một con phố, nơi chủ yếu là dân cư sinh sống và phát hiện 3 người đàn ông đã bị bắn chết", cảnh sát trưởng Detroit Todd Bettison thông tin với báo giới tại cuộc họp báo.

Lực lượng cảnh sát ứng phó với vụ nổ súng gây chết người ở Detroit ngày 27/9/2026. Ảnh: WXYZ/AP.

4 nạn nhân khác, gồm 2 nam và 2 nữ, đã được đưa đến các bệnh viện trong khu vực bằng xe cá nhân. Không ai trong số họ được cho là bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Tất cả nạn nhân đều ở độ tuổi 20 và 30, cảnh sát trưởng Bettison cho biết thêm.

“Một cuộc ẩu đả đã xảy ra và hậu quả là một số người quyết định giải quyết bằng bạo lực súng đạn”, ông nói.

Cảnh sát trưởng cho biết thêm, Sở Cảnh sát Detroit từng nhận được 7 cuộc gọi đến địa điểm này trong năm nay. Ông cho biết lực lượng chức năng đã có một số manh mối liên quan đến vụ nổ súng nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

“Câu lạc bộ này là một địa điểm hoạt động sau giờ quy định”, ông nói về hiện trường vụ nổ súng.

Thị trưởng Detroit Mary Sheffield kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan vụ việc hãy cung cấp cho cơ quan chức năng.

“Chúng tôi biết rằng cần nhiều người lên tiếng hơn để mang lại công lý cho vụ việc này. Thật đau lòng và cộng đồng của chúng ta không nên phải chịu đựng những hành vi bạo lực như thế này”, Thị trưởng Detroit Mary Sheffield nói.

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Nguồn video: VTV