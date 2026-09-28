Hàn Quốc tuyên bố về vụ nổ tại biên giới với Triều Tiên

Trong phát biểu vào ngày 28/9 tại Quốc hội Hàn Quốc, ông Kang tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả "tương xứng" nếu xác nhận vụ nổ nói trên là mìn do Triều Tiên gài.

Vụ nổ xảy ra vào ngày 21/9 bên trong DMZ khi binh sĩ Hàn Quốc đang mở một tuyến đường phục vụ cuộc kiểm tra chung với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC). Vụ việc gồm 2 vụ nổ liên tiếp, khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng và một người khác bị thương nhẹ.

Ảnh chụp từ Hàn Quốc về phía Triều Tiên tại Khu vực An ninh Chung ở Panmunjom. Ảnh: CC/Wiki

Một số thông tin truyền thông cho rằng, binh sĩ Hàn Quốc đã nhìn thấy một quả mìn hộp gỗ do Triều Tiên sản xuất gần hiện trường vụ nổ, nhưng theo Bộ trưởng Kang cũng có những nhận định cho rằng thiết bị được phát hiện không phải mìn hộp gỗ.

"Rất khó để xác định chính xác bản chất của thiết bị", ông nói, đồng thời cho biết cuộc điều tra tại hiện trường vẫn đang được tiến hành.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội sẽ công bố thông tin minh bạch với công chúng ngay khi các chi tiết được xác minh. Ông cũng bác bỏ cáo buộc của phe đối lập rằng chính quyền Hàn Quốc đang tìm cách giảm nhẹ hoặc che giấu vụ việc.

"Quân đội không có ý định che giấu bất cứ điều gì và sẽ xử lý vấn đề một cách minh bạch", ông Kang nói, đồng thời nhấn mạnh "hoàn toàn không có sự trì hoãn hay che đậy có chủ ý nào".