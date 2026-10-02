Công nghệ 2/10: Huawei ra mắt Mate 90 Pro Max camera 200MP

Huawei Mate 90 Pro Max ra mắt với màn hình 12.000 nits

Huawei giới thiệu Huawei Mate 90 Pro Max tại Trung Quốc, tập trung vào khả năng chụp ảnh với camera tiềm vọng 200MP, màn hình OLED hai lớp độ sáng tối đa 12.000 nits và tùy chọn module máy ảnh chuyên dụng.

Cụm camera sau gồm cảm biến chính 50MP kích thước 1/1.28 inch, sử dụng bộ lọc màu RYYB, chống rung quang học OIS và khẩu độ vật lý biến thiên từ f/1.4 đến f/4.0.

Máy còn có camera góc siêu rộng 40MP và camera tiềm vọng 200MP kích thước 1/1.28 inch, hỗ trợ OIS. Khả năng zoom gồm 4x quang học, 8x chất lượng quang học và tối đa 100x kỹ thuật số. Camera trước 13MP góc siêu rộng hỗ trợ tự động lấy nét cùng cảm biến chiều sâu 3D.

Bản Mate 90 Pro Max Collector Edition có thể kết hợp module máy ảnh Ruiying Z10 với cảm biến RYYB 1 inch, dải tiêu cự 24-240mm, khẩu độ f/2.0-f/4.5 và zoom quang học liên tục 10x.

Màn hình OLED hai lớp 6,9 inch có độ phân giải 2848 x 1320 pixel, tần số quét LTPO 1-120Hz, PWM 1440Hz và độ sáng cục bộ tối đa 12.000 nits.

Máy dùng chip Kirin 9050 Pro, pin 6.800 mAh, sạc dây 100W, sạc không dây 50W, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, eSIM, NFC, StarLight E2.0 và chuẩn IP68/IP69.

Giá Mate 90 Pro Max từ 9.499 CNY (khoảng 36,8 triệu đồng) cho bản 12GB/512GB, trong khi Collector Edition 16GB/1TB có giá 12.999 CNY (khoảng 50,38 triệu đồng). Module Ruiying Z10 được bán riêng với giá 5.999 CNY (khoảng 23,2 triệu đồng).

Samsung chốt lịch ra mắt kính AI không màn hình

Samsung Intelligent Eyewear, mẫu kính thông minh AI đầu tiên của Samsung, sẽ được ra mắt vào tháng 11. Thiết bị sử dụng nền tảng Android XR hợp tác với Google, kết nối với smartphone Galaxy và xử lý thông tin thông qua mô hình Gemini. Giá bán chưa được công bố.

Khác với một số thiết bị kính thông minh có màn hình, Intelligent Eyewear không trang bị màn hình hiển thị. Hệ thống camera và microphone trên kính ghi nhận hình ảnh, âm thanh người dùng nhìn và nghe thấy, sau đó chuyển dữ liệu về điện thoại Galaxy để Gemini xử lý. Kết quả được truyền trở lại qua hệ thống loa tích hợp trên gọng kính.

Samsung cũng đặt trọng tâm vào trọng lượng. Hãng từng cho biết thiết bị nhẹ hơn phần lớn kính AI hiện có, trong khi truyền thông Hàn Quốc cho biết mục tiêu là nhẹ hơn tối đa 5 gram so với mức 51 gram của Ray-Ban Meta bản tiêu chuẩn. Trọng lượng chính thức chưa được công bố.

Bên cạnh bài toán thiết kế, Samsung phải xử lý vấn đề riêng tư liên quan đến camera. Intelligent Eyewear sẽ có đèn LED ở cả mặt trong và ngoài gọng kính để báo hiệu trạng thái ghi hình. Camera tự động vô hiệu hóa nếu phát hiện đèn báo bên ngoài bị che khuất.

Ransomware lập kỷ lục với 1.078 vụ tấn công trong tháng 8

Hoạt động của các nhóm sử dụng mã độc tống tiền (ransomware) tăng mạnh trong tháng 8/2026, với 1.078 vụ tấn công và 1.034 nạn nhân bị phát tán dữ liệu công khai. Bình quân mỗi ngày có khoảng 33 tổ chức bị xâm nhập, tương đương chưa đầy một giờ lại có thêm một tổ chức trở thành nạn nhân.

Quy mô này tăng 25% so với 859 trường hợp trong tháng 7 và tăng 101% so với mức 536 nạn nhân trong tháng 6. Hoạt động ransomware từng tạm lắng từ tháng 3 đến tháng 6, trước khi các nhóm tin tặc tái cơ cấu tổ chức và mở rộng mạng lưới liên kết. Các kế hoạch phòng thủ an ninh mạng hiện được đánh giá chậm hơn thực tế khoảng 41%.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận 143 tổ chức bị tấn công, chiếm 13% tổng số vụ toàn cầu. Ấn Độ có 24 vụ, tiếp đến là Thái Lan với 17 nạn nhân và Đài Loan với 16 nạn nhân.

Các nhóm ransomware tập trung vào những lĩnh vực vận hành liên tục và quản lý dữ liệu nhạy cảm. Sản xuất đứng đầu với 151 nạn nhân, tiếp đến là dịch vụ chuyên môn với 147 nạn nhân, công nghệ thông tin 126 nạn nhân và y tế 98 nạn nhân.

Bên cạnh mã hóa tệp tin, các nhóm tấn công còn đánh cắp dữ liệu hoặc tận dụng trí tuệ nhân tạo để dò quét, xâm nhập hệ thống thông qua các cổng kết nối Internet còn sơ hở.

Các biện pháp được khuyến nghị gồm vá lỗ hổng, triển khai xác thực đa yếu tố chống lừa đảo, phân tách mạng nội bộ và duy trì bản sao lưu ngoại tuyến độc lập.