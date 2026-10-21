Como vs MU: Không dễ cho 'Quỷ đỏ'

Áp lực dành cho MU là rất lớn.

Como cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Sau chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig trong ngày ra mắt Champions League, đội bóng của HLV Cesc Fabregas thua Feyenoord 2-3 ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, Como nhanh chóng đứng dậy bằng màn đánh bại Fiorentina 3-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 Serie A với 14 điểm sau 7 vòng đấu.

Đây là lần đầu tiên Como chạm trán một đại diện nước Anh tại Champions League. Đội bóng Italy cũng chưa từng đối đầu Manchester United trong lịch sử, khiến cuộc so tài tại sân nhà trở thành thử thách đặc biệt với cả hai bên.

Ở chiều ngược lại, MU bước vào trận đấu với nhiều nỗi lo. Sau chiến thắng 4-0 trước Sabah, đội bóng Anh gục ngã 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League. Tại Premier League, trận hòa Leeds United 1-1 khiến "Quỷ đỏ" tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 13, với 7 điểm sau 7 vòng.

MU trải qua 6 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả này khiến áp lực dành cho Michael Carrick ngày càng tăng, trong bối cảnh đội bóng cần sớm cải thiện khả năng phòng ngự và hiệu quả tấn công. Dù vậy, lịch sử vẫn mang đến điểm tựa cho đại diện nước Anh. MU chỉ thua 2 trong 16 lần chạm trán gần nhất với các CLB Italy, đồng thời giành 10 chiến thắng.

Về lực lượng, Como không có Assane Diao vì chấn thương đùi. Khả năng ra sân của Moise Kean và Trevoh Chalobah còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, những nhân tố tấn công như Nico Paz, Martin Baturina và Tasos Douvikas vẫn sẵn sàng thi đấu.

MU cũng đối mặt bài toán nhân sự. Leny Yoro bị treo giò, trong khi Manuel Ugarte, Patrick Dorgu và Benjamin Sesko chưa bình phục chấn thương. Lisandro Martinez, Luke Shaw, Kobbie Mainoo và Ayden Heaven cần được kiểm tra thể trạng trước trận.

Với phong độ hiện tại, MU khó có thể chủ quan trước Como. Đội khách cần tận dụng kinh nghiệm châu Âu để tìm lại chiến thắng, nếu không muốn khởi đầu mùa giải tiếp tục chìm trong thất vọng.