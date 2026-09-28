Chương trình 'Trao tri thức - Gửi yêu thương'

Khối thi đua số 3 tặng quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Lê Chung.

Trường Tiểu học Lê Chung có 1 trường chính, 1 phân hiệu, 1 điểm trường với tổng số 15 lớp/299 học sinh. Với địa hình chia cắt, công tác dạy và học tại trường còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là đồ dùng học tập, sinh hoạt.

Tại điểm trường chính, Khối thi đua số 3 trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và 100 cuốn sách thuộc các lĩnh vực khoa học, lịch sử, văn học, kỹ năng sống, từ điển... cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường, đặc biệt là cho các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn để tiếp cận với nhiều loại sách khác nhau, giúp các em hình thành thói quen đọc sách, học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng sống, nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển nhân cách.

Đây là hoạt động thể hiện sự đoàn kết, phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Việc chung tay chuẩn bị sách, quà tặng và các điều kiện tổ chức chương trình thể hiện tinh thần cùng hành động vì cộng đồng, qua đó góp phần đưa những giá trị tốt đẹp của phong trào thi đua đến gần hơn với đời sống, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và những giá trị nhân văn trong cộng đồng.