Sinh viên phải được tham gia dự án với doanh nghiệp

Sinh viên được học thông qua các dự án, nhiệm vụ cùng doanh nghiệp.

Theo số liệu từ Bộ GD-ĐT, quy mô đào tạo các ngành STEM tính đến tháng 6.2026 là 550.000 SV trên tổng số 2,73 triệu SV trên toàn quốc, trong đó sau ĐH khoảng 5,3%.

Chính phủ đã phê duyệt các đề án về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cụ thể số người tốt nghiệp mỗi năm của ngành công nghệ thông tin và truyền thông là 80.000; AI chuyên sâu 8.000; sinh học, công nghệ sinh học và y sinh 5.000, và bán dẫn ít nhất 50.000 nhân lực từ ĐH trở lên đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân nhận định: "Trong bối cảnh các ngành công nghệ và những ngành công nghiệp mới nổi như AI, chuyển đổi số, công nghiệp lượng tử, công nghiệp vật liệu… đang phát triển rất nhanh, khó khăn lớn nhất mà nhiều cơ sở giáo dục đang gặp phải chính là bài toán về nguồn nhân lực. Không chỉ là nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, mà còn là nguồn nhân lực có đủ năng lực để vận hành và triển khai các hoạt động trong thực tiễn".

Thứ trưởng Lê Quân cho rằng để giải quyết vấn đề này cần có sự hợp tác bài bản, sâu rộng giữa các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng, doanh nghiệp đi tiên phong và nắm bắt nhu cầu thực tế nên có thể cùng nhà trường thiết kế chương trình, chia sẻ công nghệ và tri thức, bồi dưỡng giảng viên, tổ chức thực hành. Sinh viên được học thông qua các dự án, nhiệm vụ cùng doanh nghiệp.

"Đào tạo trong bối cảnh mới này giống như một hình chóp mà chúng ta có thể xoay chuyển theo những hướng khác nhau.

Người học ngày nay đòi hỏi phải được trang bị tư duy tổng thể và được sớm tham gia vào các hoạt động học tập thông qua trải nghiệm, nghiên cứu, tham gia các dự án với doanh nghiệp, đồng thời phát triển năng lực tự học và học tập chủ động" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Doanh nghiệp có thể đóng góp nhiều hơn vào việc xác định các năng lực cần có của người tốt nghiệp, trong đó có ngoại ngữ, năng lực số và năng lực thực hành. Riêng với giáo dục nghề nghiệp, Thứ trưởng thông tin về quy định mới đối với thực tập, thực hành và đánh giá kỹ năng; trong đó người sử dụng lao động tham gia hội đồng đánh giá kỹ năng tốt nghiệp.

Thứ trưởng Lê Quân khẳng định, Bộ GDĐT sẽ đồng hành với doanh nghiệp trong kết nối, đặt hàng đào tạo. Thứ trưởng đồng thời lưu ý: để nhà trường có thể xây dựng chương trình đáp ứng nhu cầu, các bên cần cùng làm rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn công việc và những năng lực người học phải đạt được.