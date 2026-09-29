Nhiều chuyên gia quốc tế đến Huế hỗ trợ phẫu thuật tạo hình miễn phí

Sáng 29/9, Tổ chức ReSurge International phối hợp Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế khai mạc "Tuần lễ Phẫu thuật Tạo hình - Vi phẫu 2026".

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, trong nhiều năm qua, các chuyên gia ReSurge International nhiều lần đến Huế thực hiện phẫu thuật, chăm sóc, điều trị người bệnh, đồng thời chia sẻ kiến thức, kỹ thuật với đội ngũ y tế địa phương.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.

Hoạt động này giúp người bệnh tại Huế có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y tế trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Tuần lễ Phẫu thuật Tạo hình - Vi phẫu 2026 tạo cơ hội để người bệnh tiếp cận các kỹ thuật phẫu thuật tạo hình, tái tạo và vi phẫu. Đây cũng là dịp để đội ngũ y tế Huế học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật các tiến bộ mới trong chuyên ngành.

Lãnh đạo Sở Y tế mong muốn hoạt động tiếp tục được duy trì theo hướng lâu dài, thường xuyên và chuyên sâu, qua đó tạo thêm cơ hội điều trị cho người bệnh, đồng thời thúc đẩy đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, tái tạo và vi phẫu.

Các bác sĩ, chuyên gia thăm khám sàng lọc cho người bệnh. Ảnh: PV.

Theo Ban tổ chức, đây là một chương trình phẫu thuật miễn phí cho các hoàn cảnh đặc biệt, có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, tái tạo và vi phẫu đến từ Hoa Kỳ, Canada cùng các bác sĩ đến từ TP Huế, TP Hà Nội, TPHCM...

Thông qua hoạt động thăm khám, hội chẩn, phẫu thuật, đào tạo và trao đổi chuyên môn, chương trình hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu cho người bệnh, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển năng lực y khoa tại địa phương.

Theo kế hoạch, khoảng 30 người bệnh đáp ứng tiêu chí chuyên môn và điều kiện của chương trình sẽ được hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Các trường hợp được ưu tiên gồm tái tạo vú sau điều trị ung thư vú, tái tạo núm vú, điều trị phù bạch huyết, cân chỉnh bên vú lành và một số chỉ định phù hợp khác.

Trước đó, ngày 28/9, các chuyên gia tổ chức khám và tư vấn cho người bệnh. Sau khi thăm khám và đánh giá chuyên môn, những trường hợp đủ điều kiện sẽ được chỉ định phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.