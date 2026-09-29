Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh xã Bà Nà

Lực lượng Công an tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an phổ biến các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; hướng dẫn học sinh nhận biết, chấp hành các biển báo giao thông và trang bị những kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn. Bên cạnh nội dung lý thuyết, học sinh còn được thực hành một số kỹ năng điều khiển phương tiện đúng quy định, qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống và chủ động phòng tránh các nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Hoạt động góp phần trang bị kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong học đường, tạo môi trường giao thông an toàn cho học sinh. Qua đó, chương trình lan toả thông điệp: “Mỗi học sinh một ý thức, mỗi gia đình một trách nhiệm, cùng chung tay xây dựng văn hoá giao thông an toàn”.