Hội Luật gia Việt Nam: Tăng cường kỹ năng thực thi Luật Tư pháp người chưa thành niên

Ngày 29/9, tại Ninh Bình, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn giảng viên nguồn về tư pháp người chưa thành niên cho cán bộ nòng cốt của Trung ương Hội, Hội Luật gia 7 tỉnh, thành phố và các Trung tâm tư vấn pháp luật.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam giai đoạn II (EU JULE II), với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF.

Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong xây dựng nền tư pháp nhân văn, thân thiện, lấy lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên làm trung tâm.

PGS.TS. Phan Thị Lan Hương - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế (Trường Đại học Luật Hà Nội) truyền đạt các kỹ năng tại lớp tập huấn.

Trong thời gian qua, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với UNICEF tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, cập nhật những nội dung cốt lõi của Luật, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, hội viên. Cùng với đó, các tài liệu dành cho học viên và tài liệu hướng dẫn giảng viên từng bước được xây dựng, rà soát, hoàn thiện.

Khóa tập huấn lần này được xác định là bước tiếp theo với yêu cầu cao hơn, không chỉ giúp học viên nắm chắc và vận dụng các quy định pháp luật mà còn hình thành đội ngũ có khả năng tiếp tục truyền đạt, hướng dẫn và nhân rộng kiến thức trong hệ thống Hội.

Nói cách khác, mục tiêu được đặt ra là chuyển từ "hiểu và làm được" sang "có thể hướng dẫn người khác hiểu và làm được".

Theo đó, chương trình không chỉ tập trung củng cố kiến thức về tư pháp người chưa thành niên mà còn chú trọng phương pháp giảng dạy, kỹ năng tổ chức lớp học, hướng dẫn thảo luận, sử dụng tình huống và xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Mỗi học viên được đặt trong hai vai trò: vừa là người tiếp nhận kiến thức, vừa chuẩn bị trở thành người có khả năng truyền đạt và nhân rộng kiến thức tại đơn vị, địa phương mình.

Tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn là PGS.TS. Phan Thị Lan Hương - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế (Trường Đại học Luật Hà Nội) người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên và đã đồng hành cùng Hội Luật gia Việt Nam qua nhiều khóa tập huấn.

Thông qua việc kết hợp giữa kiến thức chuyên môn với phương pháp truyền đạt, khóa học hướng tới việc giúp đội ngũ cán bộ nòng cốt không chỉ nắm đúng quy định pháp luật mà còn có khả năng giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ đồng nghiệp, hội viên trong quá trình triển khai thực tiễn.

Đây được xem là yêu cầu quan trọng nhằm từng bước hình thành mạng lưới giảng viên nguồn về tư pháp người chưa thành niên trong hệ thống Hội Luật gia Việt Nam.

Gắn kiến thức pháp luật với tình huống thực tiễn

Trong chương trình, các học viên được cập nhật những nội dung cơ bản của Luật Tư pháp người chưa thành niên, các nguyên tắc của tư pháp đối với người chưa thành niên, đồng thời nhận diện những quan niệm chưa phù hợp trong xử lý vụ việc, đặc biệt đối với các vụ bạo lực, xâm hại tình dục.

Các nội dung về biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người chưa thành niên trong quá trình tố tụng cũng được tập trung trao đổi, qua đó giúp học viên tiếp cận vấn đề không chỉ từ góc độ quy định pháp luật mà còn từ yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích của người chưa thành niên.

Mục tiêu của khoá tập huấn nhằm hướng tới khả năng tiếp tục chia sẻ, đào tạo và hỗ trợ triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên tại cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các nội dung quan trọng được truyền đạt bao gồm: Tổng quan về Luật Tư pháp người chưa thành niên; các nguyên tắc cơ bản của tư pháp đối với NCTN; nhận diện những quan niệm sai lầm trong xử lý vụ việc, đặc biệt là các vụ bạo lực, xâm hại tình dục; cũng như các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ NCTN trong quá trình tố tụng.

Điểm đáng chú ý của khóa tập huấn là phương pháp tổ chức theo hướng tương tác. Bên cạnh phần truyền đạt kiến thức, chương trình dành thời gian cho thảo luận, hỏi đáp, xử lý tình huống và các hoạt động tương tác, tạo điều kiện để học viên chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

Thông qua đó, học viên được rèn luyện cách tiếp cận và xử lý vấn đề, đồng thời từng bước hình thành kỹ năng cần thiết của một giảng viên nguồn.

Mục tiêu cuối cùng không dừng ở việc hoàn thành một khóa học mà hướng tới khả năng tiếp tục chia sẻ, đào tạo và hỗ trợ triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên tại cơ sở.

Với đội ngũ cán bộ nòng cốt đến từ Trung ương Hội, Hội Luật gia 7 tỉnh, thành phố và các Trung tâm tư vấn pháp luật, chương trình được kỳ vọng tạo nền tảng để kiến thức về tư pháp người chưa thành niên tiếp tục được lan tỏa trong hệ thống Hội, góp phần đưa các quy định mới của pháp luật vào thực tiễn một cách thống nhất, thiết thực và hiệu quả.