Huỳnh Phương Vy: Từ nữ sinh Ngoại thương đến chuyên viên nhân sự tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Canada

Tạm gác lại chặng đường đại học tại Việt Nam sau hai năm gắn bó, chị lựa chọn du học chuyển tiếp và từng bước khẳng định bản thân, hiện là Chuyên viên Nhân sự (HR Specialist) tại Harrison Hot Springs Resort - khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng danh tiếng của Canada.

"Nghề chọn người" và bước ngoặt từ thực tế vận hành

Nhìn lại xuất phát điểm, Phương Vy chia sẻ, ngành Dịch vụ - Khách sạn chưa từng nằm trong suy nghĩ của chị cho đến khi chuẩn bị đi du học.

Khi đang là sinh viên năm thứ hai ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại thương, chị biết đến chương trình du học chuyển tiếp ngành Hospitality nhờ sự tư vấn từ nhà trường.

Chương trình thiết kế linh hoạt với 1 năm học kết hợp 1 năm làm việc thực tế trước khi học tiếp 2 năm đại học, giúp chị tích lũy trọn vẹn một năm kinh nghiệm làm nghề ngay trong quá trình học tập. “Đó là một lựa chọn mang tính chiến lược lúc đầu, nhưng càng dấn thân, mình càng thấy yêu thích và gắn bó”, Phương Vy nhớ lại.

Huỳnh Phương Vy rạng rỡ trong ngày Tốt nghiệp. Ảnh nhân vật cung cấp

Sau hơn 9 năm lăn lộn thực chiến ở mảng vận hành khách sạn và F&B, bước ngoặt lớn nhất đưa chị đến với mảng Quản trị Nhân sự (HR) lại đến một cách rất tự nhiên.

Hơn ba năm trước, khi đang làm việc tại bộ phận Lễ tân, Tổng quản lý khách sạn đã nhận ra khả năng giao tiếp khéo léo và kết nối tuyệt vời của Vy với đồng nghiệp ở khắp các phòng ban.

Nhận thấy tố chất ấy, ông đề nghị chị chuyển sang bộ phận HR để phụ trách đào tạo nhân viên mới theo chuẩn nghiệp vụ khách sạn 5 sao.

Chị Huỳnh Phương Vy với diện mạo chỉn chu, tự tin trong vai trò quản trị nhân sự tại khu nghỉ dưỡng quốc tế. Ảnh nhân vật cung cấp

Chính kinh nghiệm lăn lộn qua các dự án chuẩn bị khai trương (pre-opening) - nơi mọi thứ phải “xây dựng từ số 0” - đã rèn luyện cho Vy bản lĩnh linh hoạt và khả năng ứng biến tuyệt vời.

“Ở giai đoạn đầu vận hành, những bất cập ngoài dự kiến luôn xảy ra. Khả năng xoay sở, tìm giải pháp và giữ một thái độ tích cực chính là chìa khóa quan trọng nhất”, Phương Vy đúc kết.

Bài toán nhân sự đa văn hóa và "sức mạnh của sự kết nối"

Chuyển sang công tác nhân sự tại Harrison Hot Springs Resort (Canada), Phương Vy đối mặt với những bài toán quản trị nhân sự thực tế và đầy thách thức.

Môi trường làm việc ở đây sở hữu lực lượng nhân sự lâu năm, thạo việc và gắn kết sâu sắc với lượng khách quen của resort.

Tuy nhiên, rào cản khoảng cách thế hệ lại là điều khiến người làm HR như chị phải trăn trở.

Nhiều bạn trẻ mới vào nghề thường cảm thấy khó hòa nhập khi đồng nghiệp xung quanh đều ở độ tuổi chú, bác, thậm chí là tuổi ông của mình.

Chị Huỳnh Phương Vy trong buổi chia sẻ về kỹ năng viết CV cho các bạn sinh viên tại một trường cao đẳng. Việc kết nối và định hướng cho thế hệ trẻ luôn là nguồn năng lượng tích cực trong công việc của chị. Ảnh nhân vật cung cấp

Bên cạnh đó là thách thức từ “vùng an toàn”. Không ít nhân viên đã gắn bó tại một vị trí suốt 30, thậm chí 40 năm, khiến việc áp dụng các thay đổi vận hành hay nâng cấp hệ thống thông tin mới gặp phải phản ứng e ngại.

Đứng ở góc độ HR, Vy luôn kiên nhẫn lắng nghe, tạo sự thấu hiểu để giúp các đồng nghiệp lâu năm đón nhận sự thay đổi một cách tích cực hơn.

Theo Phương Vy, để một nhân sự trẻ trụ vững và phát triển lâu dài trong ngành Hospitality, yếu tố cốt lõi nằm ở tình yêu chân thành dành cho sự kết nối giữa người với người.

“Việc luôn phải giao tiếp và phục vụ người khác với thái độ tích cực - ngay cả khi đối mặt với sự tức giận hay than phiền từ khách hàng - không phải là điều ai cũng làm được. Nếu không thật sự yêu thích, bạn sẽ rất nhanh mệt mỏi về mặt cảm xúc. Nhưng nếu đó đã là một phần tính cách, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, Phương Vy chia sẻ.

Cân bằng nhịp sống, trái ngọt nghề nghiệp và lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ

Rời xa những áp lực công việc bận rộn, cuộc sống thường nhật của Phương Vy tại Canada trôi qua đầy năng lượng và bình yên. Chị chọn cách giải tỏa căng thẳng bằng việc tự tay nấu nướng tại nhà, chăm sóc cún cưng và kiên trì tập luyện các bộ môn thể thao như Jiu Jitsu, Muay Thai và Yoga.

Những ngày thời tiết đẹp, chị lại cùng bạn bè ra ngoài ngắm cảnh, picnic để tái tạo năng lượng sống. Dù ở phương xa, sợi dây kết nối văn hóa Việt vẫn luôn hiện hữu qua tiếng nhạc quê hương, những bữa cơm Việt ấm cúng hay các buổi họp mặt đón Tết, đón Trung Thu cùng bạn bè đồng hương.

Chị Huỳnh Phương Vy tươi tắn trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh nhân vật cung cấp

Ảnh nhân vật cung cấp

Chính sự cân bằng trong cuộc sống và năng lượng tích cực ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp chị gặt hái những thành công trên con đường sự nghiệp.

Trái ngọt xứng đáng cho hành trình tự học và nỗ lực không ngừng nghỉ của Phương Vy chính là danh hiệu “Nhân viên của năm 2023” tại khách sạn Paradox Hotel Vancouver.

“Khi vừa chuyển sang HR, mọi thứ đều rất mới mẻ và mình phải tự học hỏi rất nhiều. May mắn là sếp và các đồng nghiệp đã luôn ủng hộ, bình chọn cho mình vì những đóng góp tích cực cho tập thể. Đó thực sự là kỷ niệm đáng nhớ và tự hào nhất của mình nơi xứ người”, chị Phương Vy xúc động chia sẻ.

Ảnh nhân vật cung cấp

Ảnh nhân vật cung cấp

Từ chính trải nghiệm thực tế của bản thân, Phương Vy dành lời khuyên chân thành cho các bạn trẻ Việt Nam đang nuôi ước mơ dấn thân vào ngành Hospitality hoặc khao khát vươn ra quốc tế:

Chủ động trau dồi ngoại ngữ: Đây là chìa khóa tiên quyết để mở rộng cơ hội làm việc tại nhiều quốc gia.

Nâng cao khả năng chuyển đổi (transferable skills): Tiêu chuẩn ngành khách sạn - đặc biệt là ở các chuỗi quốc tế cao cấp - tương đối đồng nhất. Kỹ năng làm nghề hoàn toàn có thể chuyển giao linh hoạt sang các mảng du lịch, hàng không...

Giữ trọn “lửa nghề”: Cho dù bạn chọn thăng tiến qua nhiều môi trường hay hướng đến một vị trí ổn định, điều quan trọng nhất là phải giữ được tâm thế phục vụ và thái độ thân thiện. Vì trong ngành dịch vụ, nếu thiếu đi cái tâm muốn giúp đỡ khách hàng, công việc sẽ trở nên vô cùng gượng ép cho cả bản thân lẫn doanh nghiệp.

“Hãy tích lũy kinh nghiệm ở một vài địa điểm, chọn vị trí mình thật sự yêu thích và có năng lực, sau đó luôn cố gắng học hỏi để tiến bộ mỗi ngày. Sự chân thành và nỗ lực rồi sẽ đưa bạn đến những hành trình tuyệt vời ngoài mong đợi” , chị Phương Vy gửi gắm.