Công an xã Hòa Tiến phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh

Tại buổi tuyên truyền, Công an xã Hòa Tiến phổ biến, truyền đạt những quy định về độ tuổi và các loại xe học sinh THCS được phép điều khiển; tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng quy định; kỹ năng nhận diện biển báo, tín hiệu đèn giao thông và xử lý các tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông.

Công an xã Hòa Tiến phổ biến, truyền đạt những kiến thức pháp luật về TTATGT cho học sinh.

Không khí sân trường trở nên sôi nổi, hào hứng khi các em học sinh tích cực tham gia phần hỏi - đáp có thưởng với những phần quà nhỏ như vở, bút...

Với nội dung tuyên truyền sinh động, trực quan thông qua các mô hình biển báo giao thông, Công an xã đã chuyển tải những quy định pháp luật thành các tình huống thực tiễn, trò chơi hỏi - đáp, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, đồng thời trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xử lý các tình huống trên đường.

Thời gian tới, Công an xã Hòa Tiến tiếp tục phối hợp với các trường học tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; đồng thời đề nghị lãnh đạo, giáo viên nhà trường và phụ huynh tăng cường nhắc nhở, yêu cầu học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Công an xã Hòa Tiến phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bảo đảm ANTT, TTATGT tại khu vực cổng sau Trường THCS Nguyễn Phú Hường sau giờ tan học.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an xã Hòa Tiến phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn La Bông bảo đảm ANTT, TTATGT tại khu vực cổng sau Trường THCS Nguyễn Phú Hường sau giờ tan học. Các lực lượng chủ động phân luồng, nhắc nhở học sinh và phụ huynh chấp hành các quy định về TTATGT, góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người, ùn tắc, bảo đảm an toàn cho học sinh khi ra về.

Công an xã Hòa Tiến phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh đồ uống giải khát, tạp hóa tại khu vực cổng sau trường học thực hiện nghiêm các quy định.

Đồng thời, Công an xã Hòa Tiến phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh đồ uống giải khát, tạp hóa tại khu vực cổng sau trường học thực hiện nghiêm các quy định; không để xảy ra tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử tại các cơ sở kinh doanh và khu vực xung quanh trường học.

Qua đó, Công an xã Hòa Tiến đề nghị các cơ sở kinh doanh, phụ huynh và học sinh cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử; kịp thời thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.