Đưa pháp luật quốc phòng đi vào cuộc sống

Dân quân tự vệ xã Hùng Lợi phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho người dân.

Tuyên Quang là địa phương có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, việc triển khai thực hiện các luật quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết, quy định pháp luật thành các chương trình, kế hoạch sát hợp với tình hình thực tế. Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ; tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố liên hoàn, vững chắc.

Sau khi Luật DQTV năm 2019 được ban hành, tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc; ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV được tiến hành chặt chẽ. Đến nay, 100% cơ sở DQTV được củng cố, xây dựng; quân số đạt tỷ lệ 1,75% dân số, đảng viên trong DQTV đạt 23,3%.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh. Đồng thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đảm bảo đạt 100%. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức, tư duy lý luận và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Đại tá Đào Toàn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Ban Tổ chức luôn chú trọng đổi mới cả về nội dung lẫn phương pháp truyền đạt. Chương trình giảng dạy được thiết kế sát với từng nhóm đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Qua đó, giúp các học viên nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ an ninh - quốc phòng ngay tại cơ sở".

Bên cạnh các lớp bồi dưỡng tập trung, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang còn đẩy mạnh tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngay tại cơ sở, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới. Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động "mềm hóa" các điều luật thông qua các tình huống thực tế, ngắn gọn, dễ hiểu. Từ đó giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về quốc phòng là chìa khóa thống nhất tư tưởng và hành động, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân". Đây là cơ sở để tỉnh xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh với lượng lực lượng thường trực “tinh, gọn, mạnh”, lực lượng Dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” và dự bị động viên hùng hậu, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống, giữ vững an ninh - quốc phòng, tạo tiền đề phát triển bền vững.