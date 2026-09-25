Chính sách mới: Rõ trách nhiệm địa phương với bữa ăn của học sinh

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các địa phương và cơ sở giáo dục đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức bữa ăn nội trú cho trẻ em, học sinh bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý. Tuy nhiên, tại một số nơi, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, sức khỏe của trẻ em, học sinh.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 64/CĐ-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Đồng thời, chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ quy định và điều kiện thực tế của địa phương giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng. Đối với cơ sở giáo dục đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại trường học, UBND cấp xã chỉ đạo việc lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu theo đúng quy định; bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, an toàn, chất lượng và phù hợp yêu cầu dinh dưỡng.

Bên cạnh việc phân định rõ trách nhiệm của từng cấp chính quyền địa phương, giữa UBND cấp xã và cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú, nội trú, công điện cũng nêu bật chính sách mới trong việc trao quyền giám sát thực chất cho cha mẹ học sinh. Công điện yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát và thông tin chính xác về thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm và các nội dung cần thiết liên quan đến bữa ăn để cha mẹ học sinh biết và tham gia giám sát. Việc tham gia của cha mẹ học sinh nhằm tăng cường tính minh bạch và giám sát xã hội, không làm thay trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục.

Với yêu cầu chủ tịch UBND cấp tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiên quyết đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng đủ yêu cầu; đồng thời quy trách nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân, cơ quan quản lý, văn bản này mang lại sự yên tâm nhiều hơn cho gia đình học sinh về việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn của trẻ tại trường.