Băng rừng, vượt núi mở đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Những ngày cuối tháng 9/2026, trên toàn tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Từ những cung đường men theo sườn núi đến các khu vực đào đắp nền đường, nhiều mũi thi công đang được tổ chức đồng loạt, tận dụng tối đa thời gian và điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Hình ảnh một nút giao trên tuyến.

Theo ông Bùi Công Phượng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có chiều dài khoảng 105 km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũ dài hơn 77 km, tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng.

Tại đoạn tuyến qua Tuyên Quang, dự án được chia thành 15 gói thầu xây lắp và hiện đã triển khai thi công cả 15/15 gói thầu. Công tác giải phóng mặt bằng trên đoạn tuyến này đã hoàn tất, toàn bộ mặt bằng được bàn giao cho các đơn vị thi công.

Thời tiết mưa lớn kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công, gây sạt lở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại một số khu vực.

Không chỉ đoạn tuyến qua Tuyên Quang, phần tuyến qua địa bàn tỉnh Hà Giang cũ cũng đang được các nhà thầu tập trung triển khai. Đoạn tuyến này dài hơn 27 km, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, tạo điều kiện để các đơn vị tổ chức thi công đồng bộ.

Dự án gồm 9 gói thầu xây lắp và hiện đã triển khai thi công cả 9/9 gói thầu. Giá trị sản lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 3.033 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 3.544 tỷ đồng.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đi qua địa hình đồi núi phức tạp.

Các nhà thầu đang tăng tốc thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Hình ảnh công nhân thi công hạng mục mái taluy dưới trời nắng nóng.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang là công trình giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực phía Bắc.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực vận tải, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối các vùng sản xuất, khu, cụm công nghiệp, điểm du lịch với các trung tâm kinh tế lớn.

Tuyến cao tốc cũng mở thêm điều kiện để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, kinh tế cửa khẩu, thương mại và dịch vụ của khu vực Hà Giang trước đây còn hạn chế về giao thông.